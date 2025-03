Die CRH-Aktie verzeichnete am 8. März 2025 einen Rückgang von 1,20% und schloss bei 88,92 EUR. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigt sich das Papier des irischen Baustoffherstellers im Jahresvergleich mit einem Plus von 18,41% weiterhin in einer soliden Position. Die aktuelle Korrektur reiht sich in einen schwächeren Monatstrend ein, bei dem das Papier 8,91% an Wert einbüßte. Mit einer Marktkapitalisierung von 60,8 Milliarden Euro bleibt CRH einer der führenden Akteure im globalen Baustoffsektor.

Fundamentaldaten im Blick

Die neuesten Finanzkennzahlen des Unternehmens zeigen ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,39, basierend auf einem Jahresüberschuss von 3,5 Milliarden Euro aus 2024. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt 7,38 EUR, was ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 12,05 ergibt. Die nächste vierteljährliche Dividende wurde zuletzt im November 2024 mit 0,26 USD ausgezahlt.

