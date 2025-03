Die Aktie des kanadischen Öl- und Gasriesen Canadian Natural verzeichnete zum 08. März 2025 einen Kursrückgang von 0,11% auf 26,25 EUR. Der Kursverlust setzt damit einen negativen Trend fort, nachdem die Aktie bereits im vergangenen Monat um 2,92% gefallen ist. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt der Kurs immerhin noch 7,22% über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch deutlich (47,07%) unter dem 52-Wochen-Hoch. Besonders beachtenswert sind die starken Finanzkennzahlen des Unternehmens, die auf eine solide Geschäftsentwicklung hindeuten: Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,70 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 4,47 präsentiert sich der Rohstoffproduzent in einer finanziell robusten Position.

Marktposition und Aussichten

Als einer der größten unabhängigen Rohöl- und Erdgasproduzenten weltweit profitiert Canadian Natural von seiner diversifizierten Produktionsbasis in Nordamerika, der Nordsee und vor der afrikanischen Westküste. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 54,9 Milliarden Euro bei 2,1 Milliarden ausstehenden Aktien. Trotz der beachtlichen Finanzlage steht der Konzern vor den typischen Herausforderungen der zyklischen Energiebranche, was sich in der einjährigen Kursentwicklung von -20,19% widerspiegelt.

Anzeige

Canadian Natural-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Canadian Natural-Analyse vom 9. März liefert die Antwort:

Die neusten Canadian Natural-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Canadian Natural-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Canadian Natural: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...