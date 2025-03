Die Southwest Airlines Aktie verzeichnete am 08. März einen leichten Anstieg von +0,07% und notiert nun bei 26,94 EUR. Trotz dieser minimalen Erholung zeigt sich im Monatsverlauf eine deutliche Abwärtsbewegung von -9,88%. Das Luftfahrtunternehmen bewegt sich derzeit 26,56% unter seinem 52-Wochen-Hoch, liegt jedoch immerhin 20,50% über dem 52-Wochen-Tief. Mit einer Marktkapitalisierung von 15,9 Milliarden Euro und aktuellen Finanzkennzahlen wie einem KGV von 34,34 bleibt die Aktie unter Beobachtung.

Anstehende Termine könnten Kursrichtung beeinflussen

Für den kommenden Dienstag, den 11. März 2025, steht die Teilnahme von Southwest Airlines an der J.P. Morgan Industrials Conference bevor. Diese Präsentation könnte neue Impulse für die Aktie bringen. Zudem wurde kürzlich die vierteljährliche Dividende von 0,18 USD bestätigt, was für Anleger ein positives Signal darstellen könnte. Der Fluggesellschaft, die für ihr Low-Cost-Modell bekannt ist, wird am 12. März ein weiterer Termin mit dem "Détachement de" bevorstehen.

