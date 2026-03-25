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WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM
Tradegate
25.03.26 | 19:40
88,16 Euro
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NEWMONT CORPORATION Chart 1 Jahr
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NEWMONT CORPORATION 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
ALASKA AIR
ALASKA AIR GROUP INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALASKA AIR GROUP INC34,590+2,46 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC9,297-0,92 %
ARM HOLDINGS PLC ADR138,00+11,65 %
DELTA AIR LINES INC58,21+0,10 %
ECHOSTAR CORPORATION104,00+7,22 %
FREEPORT-MCMORAN INC49,610+0,41 %
JETBLUE AIRWAYS CORP4,246+15,52 %
MERCK & CO INC103,00+2,39 %
NEWMONT CORPORATION88,16+0,71 %
SOUTHWEST AIRLINES CO34,800+0,71 %
TERNS PHARMACEUTICALS INC45,800+6,51 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC81,57-0,46 %
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