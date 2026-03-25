NEW YORK (dpa-AFX) - Erneute Hoffnungen auf einen Ausweg aus dem Iran-Krieg haben den US-Börsen am Mittwoch einen weiteren Erholungsversuch beschert. Zuletzt zog der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,86 Prozent auf 46.523 Punkte an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,84 Prozent auf 6.612 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100, der am Vortag deutlicher als die beiden anderen Indizes nachgegeben hatte, gewann 1,02 Prozent auf 24.248 Punkte.

Berichten zufolge unterbreitete die US-Regierung der Führung in Teheran einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs. Pakistan habe den Vorschlag an den Iran weitergereicht, schrieben US-Medien wie das Portal "Axios" und die "New York Times". Der Plan verlangt dem iranischen Regime große Zugeständnisse ab. Irans Militärführung wies die Berichte über angebliche Verhandlungen scharf zurück.

In dem 15-Punkte-Plan soll unter anderem diskutiert werden, wie künftig der Schiffsverkehr in der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Straße von Hormus geregelt wird. Die meisten Punkte adressieren laut einer gut informierten Quelle jedoch das umstrittene iranische Atomprogramm.

Die Anleger preisten "die Möglichkeit eines diplomatischen Auswegs ein", schrieb Marktbeobachter Stephen Innes. Die Lage bleibe aber fragil und damit anfällig für weitere abrupte Korrekturen. Der dominierende Faktor für die Märkte bleibe der Ölpreis, solange die Handelsströme durch die Straße von Hormus eingeschränkt seien. Am Mittwoch rutschte der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent zeitweise unter 100 US-Dollar, notierte zuletzt aber wieder über dieser Marke.

Die vom Iran-Krieg gebeutelten Aktien von Fluggesellschaften wurden von Hoffnungen auf einen Rückgang der Ölpreise gestützt, der sich deutlich auf die Treibstoffkosten auswirken würde. Bei JetBlue sorgte zusätzlich Übernahmefantasie für einen Kurssprung von gut 15 Prozent. Das Nachrichtenportal Semafor hatte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, das Unternehmen prüfe Szenarien für einen Zusammenschluss mit United Airlines, Alaska Air Group oder Southwest Airlines . Deren Aktien legten ebenso zu wie die der Konkurrenten American Airlines und Delta Air Lines .

Die Titel der Bergbaukonzerne Newmont und Freeport-McMoran verteuerten sich um 3,5 beziehungsweise 1,6 Prozent. Nach Einschätzung des Analysten Mark Haefele von UBS Global Wealth Management nutzten einige Anleger den Rücksetzer am Goldmarkt als Einstiegskurse.

Für Gesprächsstoff sorgte ansonsten Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX. Beim Börsengang steht Medienberichten zufolge ein Rekorderlös von bis zu 75 US-Milliarden Dollar (rund 65 Mrd Euro) im Raum. Als Termin für die Aktienplatzierung werde der Juni angepeilt, schrieben die Website "The Information" und die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Die Fantasie dafür ließ die Aktien der Branchenkollegen Rocket Lab und EchoStar um 8,9 beziehungsweise 8,7 Prozent anziehen.

Über einen Kurssprung von rund 18 Prozent freuten sich die Anteilseigner von ARM Holdings . Am Dienstag hatte die Ankündigung, dass der Chipentwickler erstmals auch eigene Halbleiter verkaufen und damit vom Boom rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) profitieren will, den Markt noch kaltgelassen. Erst nach Handelsende war bekannt geworden, dass ARM mit dem neuen Geschäft innerhalb von fünf Jahren jährlich rund 15 Milliarden Dollar erwirtschaften will.

Für die Titel von Terns Pharmaceuticals ging es um 5,6 Prozent auf 52,81 Dollar hoch. Der Pharmariese Merck & Co setzt seine Einkaufstour fort und will das Biotech-Unternehmen übernehmen. Die gebotenen 53 Dollar je Aktie beinhalteten einen Aufschlag von rund 31 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen 60 Tage und bewerteten das Unternehmen brutto mit rund 6,7 Milliarden Dollar, teilte Merck mit. Die Merck-Aktien stiegen um 2,7 Prozent. Über eine mögliche Übernahme hatten zuvor schon die "Financial Times" und die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet./gl/jha/

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