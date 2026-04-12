Ein Rückblick auf Goldaktien, Gold und EUR/USD in der KW 15 2026. Außerdem werfen wir wie gewohnt einen Blick auf Silber und die Goldpreisentwicklung in Euro. Für Goldaktionäre betrachten wir zudem den NYSE Arca Gold BUGS Index. Aber lasst uns vorab ganz untypisch voraus blicken. Denn die geopolitische Lage dürfte zum Wochenstart zusätzlich für Spannung sorgen. Nach mehr als 20 Stunden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran reiste JD Vance ohne Einigung aus Pakistan ab. Hintergrund sind weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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