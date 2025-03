Regensburg - Zum Abschluss des 25. Spieltags der 2. Bundesliga haben sich Schlusslicht Jahn Regensburg und der SC Paderborn 0:0 getrennt.Trotz der stark unterschiedlichen Tabellensituation konnte der Gastgeber das Spiel von Beginn an ausgeglichen gestalten. Vom eigenen Tor konnten die Regensburger die Gäste im ersten Durchgang weitgehend fernhalten. Paderborn hatte in der Folge zwar mehr Ballbesitz, fand jedoch kaum Wege in den gegnerischen Strafraum.In der zweiten Halbzeit setzte Paderborn-Trainer Lukasz Kwasniok auf frische Kräfte und brachte Adriano Grimaldi ins Spiel. Doch auch dieser Wechsel brachte nicht den erhofften Durchbruch. Die Ostwestfalen waren zwar weiterhin das bessere Team, fanden in der Offensive aber keine Lösungen, sodass es am Ende bei der Punkteteilung blieb.Für Regensburg bedeutet das Remis, dass sie weiterhin am Tabellenende der 2. Bundesliga stehen - der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt schon sieben Punkte. Die Paderborner hingegen verpassten die Chance, auf den zweiten Rang vorzurücken, und fielen auf den fünften Tabellenplatz zurück. Für sie geht es am Samstag gegen Kaiserslautern weiter, Regensburg ist zeitgleich in Düsseldorf gefordert.Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Preußen Münster - 1. FC Nürnberg 0:1, Hannover 96 - Eintracht Braunschweig 1:1.