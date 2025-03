Während die Welt auf Nvidia und OpenAI blickt, wächst in Japan ein KI-Geheimtipp heran: Preferred Networks.Die japanische KI-Firma Preferred Networks, unterstützt von Toyota, will mit Deep Learning reale Probleme lösen - und plant den Sprung auf den globalen Markt. "Seit zehn Jahren arbeiten wir daran, mit KI echte Herausforderungen zu bewältigen", erklärte CEO und Chef-Forscher Daisuke Okanohara in einem CNBC-Interview. Dabei geht es nicht nur um Software - das Unternehmen entwickelt KI-Technologien für verschiedenste Branchen, von autonomem Fahren über Robotik bis hin zum Gesundheitswesen. Toyota als strategischer Investor - Milliardenpotenzial in Sicht? Besonders das Interesse großer …