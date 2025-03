Marisma FNM von Fresas Nuevos Materiales (FNM) und RedSayra von Planasa führen in dieser Saison die Sortenverteilung der Erdbeeren in Huelva, Spanien, an, das berichtet FyH.es basierend auf der "Schätzung der Sortenverteilung in dem Erdbeeranbau in Huelva. Saison 2024/25" von die Junta von Andalusien. Bildquelle: Unsplash Erstere macht 12,5 % der in dieser Saison...

