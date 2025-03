© Foto: Symbolbild von John Deka auf Pexels

Die Deutsche Telekom sorgte zuletzt für gemischte Gefühle an der Börse - während die meisten DAX-Werte ordentlich zulegten, rutscht die Telekom mit Tagesverlusten ab. Was ist der Grund dafür? War's die schwächelnde US-Tochter oder Probleme im heimischen Breitband-Markt? Unser Bericht taucht tief in die jüngsten Entwicklungen ein, erklärt, warum Analysten die T-Aktie in ein kühleres Licht rücken, und zeigt, wie die Charttechnik - insbesondere divergierende RSI-Werte - auf eine mögliche Trendwende hindeutet. Erfahren Sie, ob die Telekom trotz aller Turbulenzen noch Potenzial hat oder ob jetzt besser erstmal die Hände in den Schoß gelegt werden sollten.

Aktuelle Lage und Marktdynamik

Die Deutsche Telekom hat in den letzten Handelstagen eher ein Ab erlebt. Während der DAX meist insgesamt strahlende Gewinne einfährt, hinkt der Telekom-Gigant hinterher - und das hat vor allem mit aktuellen Bewertungen und Analystenmeinungen zu tun. Konkret hat die britische Bank HSBC ihre Kaufempfehlung kurzfristig auf "Hold" herabgestuft. Grund dafür ist vor allem die US-Tochter T-Mobile US, bei der das Wachstumspotenzial in Frage gestellt wird. Hinzu kommen wachsende Unsicherheiten bei der Preissetzung im deutschen Breitband-Geschäft, was dem Bonner Konzern ganz schön auf die Füße fällt. Trotz eines beeindruckenden Plus seit letztem Jahr und soliden Umsatzzahlen - zuletzt erzielte die Telekom einen Umsatz von knapp 31?Mrd.?Euro und verbesserte ihr Ergebnis pro Aktie von minus 0,21 auf plus 0,85?Euro - bleibt der Weg nach oben steinig. Auch wenn die US-Investmentbank Goldman Sachs optimistischer gestimmt ist und ein Kursziel von 42?Euro sieht, mischen sich hier bei der T-Aktie durchaus auch kritische Stimmen ein.

Charttechnik und RSI-Divergenzen - Ein Blick hinter die Kulissen

Wer sich den Chart der Deutschen Telekom anschaut, merkt schnell. Da tut sich was nach oben, ein starker Aufwärtstrend, aber es gibt auch klare Warnsignale. Während die Kursentwicklung teilweise solide ansteigt, zeigen technische Indikatoren wie der Relative Stärke Index (RSI) deutliche Divergenzen. Einfach gesagt: Der RSI liefert Signale, die darauf hindeuten, dass der aktuelle Aufwärtstrend an Dynamik verliert. Die Aktie macht neue Hochs, diese werden aber vom RSI nicht mehr mit ebenfalls neuen Hochs bestätigt. Für alle, die auf technische Trends achten, ist das ein deutliches Zeichen, dass sich der Kurs kurzfristig abschwächen könnte - und zwar nicht ohne Grund. Diese Divergenzen, kombiniert mit dem Abwärtstrend im US-Segment und der Unsicherheit im heimischen Markt, lassen den Chart insgesamt ein wenig überhitzt wirken. Die T-Aktie bleibt zwar grundsätzlich ein stabiler Wert im defensiven Segment, doch die aktuellen technischen Muster raten dazu, erst einmal abzuwarten, bis sich der Kurs wieder konsolidiert und klarere Signale liefert.

Neutrale Einschätzung

Alles in allem zeigt sich die Deutsche Telekom als ein Unternehmen mit starkem Fundament und soliden Geschäftsbereichen - sei es im heimischen Mobilfunk oder in den innovativen Bereichen wie Satelliten-SMS. Dennoch drücken aktuell mehrere Faktoren auf den Kurs: Die herabgestufte Perspektive für T-Mobile US, Preisdruck im Breitband-Geschäft und vor allem technische Divergenzen im RSI, die auf eine mögliche Korrektur hindeuten. Unsere Einschätzung? Eine neutrale Haltung scheint uns hier derzeit angebracht. Die fundamentalen Kennzahlen sind solide und der operative Kern stark, doch angesichts der uneinheitlichen Signale - positives Wachstum auf der einen Seite, technische Warnhinweise auf der anderen - sollten Anleger aktuell vorsichtig agieren. Investoren könnten unseres Erachtens nach später von einem stabileren Einstieg profitieren, ohne in den momentanen Unsicherheitsfaktor hineingezogen zu werden. Bleiben Sie daher am Ball und beobachten Sie, wie sich die Lage in den kommenden Wochen weiterentwickelt. Vielleicht stimmen ja dann auch die Zahlen und dich Charttechnik überein.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

