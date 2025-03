Der DAX stand am Freitag im Zuge von Gewinnmitnahmen unter Druck. Er ging am Ende mit einem Minus von 1,8 Prozent auf 23.008,94 Punkten ins Wochenende. Der Start in die neue Woche sieht aber bereits wieder freundlicher aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 0,5 Prozent höher auf 23.119 Zähler. Seinen Rekord erreichte der DAX am vergangenen Donnerstag bei 23.475,88 Punkten.Auf der Terminseite stehen am Montag in Deutschland die Daten zur Industrieproduktion für Januar ...

