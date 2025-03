Vancouver, BC - 10. März 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA:JPEG) ("Pioneer" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update zu seinem Partnerunternehmen Flex Labs Inc. ("Flex") und dessen strategischen Fokus auf die KI-Automatisierung für Entwickler zur Vereinfachung und Optimierung von KI-Unterstützung und App-Entwicklung zu geben.

Flex ist ein Marktführer in KI-gestützter Automatisierung und vereinfacht den KI-Entwicklungsprozess durch die Bereitstellung KI-basierter bedingender Auslöser mit multi-modaler Unterstützung. Dieses innovative Rahmenwerk erlaubt Entwicklern, AI-gestützte Entscheidungsfindung nahtlos in ihre Hilfsanwendungen zu integrieren, ohne komplexe Infrastruktur oder extensive KI-Expertise. Durch die Nutzung der Flex-Technologie können Unternehmen, die Einführung von KI-Unterstützung beschleunigen, Benutzererfahrungen verbessern und neue Einnahmequellen erschließen.

Flex führte mehrere erfolgreiche Apps im Markt ein, unter anderem Nabo, eine KI-Automatisierung der nächsten Generation zum einfacheren und schnelleren Immobilien-Kauf und -Verkauf. Bei Nabo führt die KI-Hilfe, den tatsächlichen Kauf/Verkauf von Immobilien mit Hilfe von KI durch, ohne menschliche Intervention. Durch die Nutzung der KI-Plattform von Flex werden Nabo-Maklerdienste effizienter, agieren kundenkonzentriert und in größerem Umfang, und definieren Transaktionen im Bereich Immobilien vollkommen neu. Nabo baut auf dieser Technologie auf und bietet ein nahtloses KI-gestütztes Ökosystem, das Angebote zum Kauf und zur Vermietung von Immobilien integriert und den gesamten Lebenszyklus einer Immobile wie Kauf, Vermietung, Verwaltung und verbundene Dienstleistungen umfasst.

Der Immobiliensektor ist einer der größten und komplexesten Industriebereiche weltweit. Nach Angaben der "National Association of Realtors" (NAR) soll der Verkauf von bestehenden Häusern in den Vereinigten Staaten im Jahr 2025 leicht ansteigen und 4,5 Millionen bis 5 Millionen Objekte erreichen (im Vergleich zu ~4,1 Millionen im Jahr 2024), und das Gesamt-Verkaufsvolumen im privaten Immobilienbereich könnte sich im Jahr 2025 auf zwischen 1,7 Billionen bis 2,0 Billionen US-Dollar belaufen[i]. Trotz seiner wirtschaftlichen Bedeutung bleibt der Industriezweig fragmentiert, ineffizient, und wird von Zwischenhändlern dominiert, die Kosten steigern und Zeitrahmen verlängern.

Ein anderes Beispiel ist Cel, der KI-Assistent, der die Hautpflege mit Expertenberatung unterstützt und neugestaltet und personalisierte Produktauswahl durch einen eigenen Assistenten bietet.

Flex stellt sicher, dass KI-gestützte Anwendungen mit geringer Latenz, skalierbar und mit höchster Verlässlichkeit funktionieren. Dies ermöglicht Entwicklern, Anwendungen der nächsten Generation zu entwerfen, die nicht nur intelligent, sondern auch höchst effizient sind.

Darcy Taylor, CEO von Pioneer kommentierte: "AI-Assistenten gestalten die Interaktion mit Daten, Nutzern und Unternehmensökosystemen neu. Die Technologie von Flex revolutioniert die KI-gestützte Automatisierung durch die Bereitstellung einer Grundlage, die sowohl intuitiv als auch stark skalierbar ist. Seine Technologie ermöglicht es Entwicklern, hochentwickelte KI-Modelle nahtlos einzuführen, so dass sie sich auf die Gestaltung transformativer Kundenerfahrungen konzentrieren können, anstatt sich mit komplexen Technologien auseinandersetzen zu müssen."

Pioneers Fokus auf autonome KI-Unterstützung passt perfekt zu der Mission von Flex, die KI-Automatisierung zu demokratisieren. Gemeinsam unterstützen die Firmen ein leichter zugängliches KI-Ökosystem, in dem Entwickler sich auf die Gestaltung transformativer Lösungen konzentrieren können, ohne sich mit komplexen Technologien auseinandersetzen zu müssen.

Mit der schnell steigenden Nachfrage nach KI-gestützter Automatisierung, erkennt der Markt das bahnbrechende Potenzial der Flex-Technologie. Pioneers Partnerschaft mit Flex unterstreicht die Verpflichtung beider Unternehmen, die Grenzen KI-gestützter Innovation im Schnittfeld von KI-Automatisierung und Blockchain-Technologie zu durchbrechen.

ÜBER FLEX LABS INC

Flex Labs stärkt Entwickler mit modernsten KI-Automatisierungslösungen durch KI-gestützte bedingende Auslöser und multi-modale Unterstützung. Flex ist ein in der Entwicklung und dem Vertrieb von fortschrittlichen Middleware-KI-Produkten tätiges Unternehmen, das sich mit seinem Geschäftsmodell "Software as a Service" hauptsächlich an Unternehmenskunden wendet. Seine Plattform vereinfacht KI-Integration und ermöglicht Unternehmen, unkompliziert intelligentere Anwendungen zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.flexlabs.ai/

ÜBER PIONEER AI FOUNDRY INC.

Pioneer AI ist ein "Agentic AI Venture Builder" der nächsten Generation, der hauptsächlich über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Crowdform - ein Unternehmen für KI-Agententechnologie und Entwicklung von geistigem Eigentum - tätig ist. Durch die Nutzung eines Venture-Studio- und Technologie-Inkubator-Modells entwickelt und skaliert Pioneer AI umsatzgenerierende, agentenbasierte KI-Technologien an der Schnittstelle von KI-Agenten und Defi/Krypto und nutzt dazu das Ökosystem Solana. Pioneer hat sich auf autonome, umsatzgenerierende KI-Agentenlösungen spezialisiert, die in erster Linie im Rahmen seiner 100%igen operativen Tochtergesellschaft entwickelt werden.

Darüber hinaus hat Pioneer erfolgreiche Partnerschaften mit führenden KI-Unternehmen auf der ganzen Welt geschlossen, wobei mehrere Projekte vollständig umgesetzt und auf den Markt gebracht wurden, und zwar durch operative Unternehmen, an denen Pioneer maßgeblich beteiligt ist. Diese Partnerschaften konzentrieren sich auf die Schnittstelle zwischen umsatzgenerierenden KI-Agenten und dem dezentralen Finanzsystem.

Für Informationen besuchen Sie www.p10neer.com oder www.sedarplus.ca.

IM NAMEN VON PIONEER AI FOUNDRY INC.

"Darcy Taylor"

CEO & Direktor

ir@p10neer.com

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtet und spiegeln die Erwartungen des Managements in Bezug auf die hierin beschriebenen Angelegenheiten wider. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, und solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnte dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 https://www.nar.realtor/research-and-statistics

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78811Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78811&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7235371068Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19089315-pioneer-ai-update-bahnbrechenden-strategie-partnerunternehmens-flex-labs-ai-ki-gestuetzten-automatisierung-entwickler