Barcelona, Spanien, 10. März 2025 (ots/PRNewswire) -Während des MWC2025 unterzeichneten Huawei und Turkcell (NYSE: TKC) (BIST: TCELL), das führende Technologieunternehmen in der Türkei, eine Absichtserklärung zur Entwicklung nachhaltiger, führender Netzwerke unter Verwendung innovativer Produkte und Lösungen im verbesserten Turkcell-Netz.Die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen umfasst die Weiterentwicklung von Smart Cities unter Verwendung der Funktionen der 5G-Advanced-Technologie der nächsten Generation in drahtlosen Netzwerken sowie Innovationen bei ultraschnellen Breitbanddiensten in Zugangsnetzen und der Quantum-Key-Verteilungstechnologie im IP-Netzwerk.Mit der Leistung der 5G-A-Technologie werden Turkcell und Huawei Smart Cities entwerfen, die in Bereichen, in denen es um die Schaffung von Effizienz durch den Einsatz modernster Technologien geht, wie z. B. autonome Fahrzeuge, Transport, Produktionsanlagen und große Veranstaltungsorte, das beste Erlebnis bieten sollen. Die Unternehmen werden die Tunnelantennentechnologie testen und verifizieren, um den Kabelbedarf zu reduzieren und die Abdeckung zu verbessern, die ISAC-Technologie (Integrated Sensing and Communication) zur Verbesserung der hochpräzisen Lokalisierung, Bewegungserfassung und Aktivitätserkennung sowie die Supersite-Technologie, die den Satelliten als Backhaul nutzt, um eine redundante und nachhaltige Kommunikation zu ermöglichen. In anderen Bereichen, wie z. B. Breitband für zu Hause, IP- und WDM-Netzwerke, werden die symmetrische 50GPON-Technologie, die ultraschnelle Breitbandverbindungen für Downloads und Uploads bietet, und die Quantum-Key-Distribution-Technologie, die quantensichere verschlüsselte Dienste bereitstellt, in der Praxis getestet.Prof. Dr. V. Çagri Güngör, Technischer Leiter bei Turkcell, sagte: "Turkcell ist bestrebt, bei Netzinnovationen der nächsten Generation eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Unser Fokus auf die 5G-A-Technologie ermöglicht es uns, intelligente und effiziente Netze zu entwickeln, die den zukünftigen Anforderungen an Konnektivität gerecht werden. Durch kontinuierliche Innovation wollen wir Netze schaffen, die intelligenter und nachhaltiger sind und das digitale Erlebnis für alle verbessern."Jim Lu, Präsident von Huawei für die Europäische Region, sagte: "Huawei ist bestrebt, die Fähigkeiten der 5G-A-Technologie zu verbessern, um die nächste Generation der Konnektivität voranzutreiben. Unser Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung intelligenter, nachhaltiger Netze, die den sich wandelnden Anforderungen von Nutzern und Unternehmen gerecht werden. Durch den Einsatz innovativer Spitzentechnologien gestalten wir eine besser vernetzte und resilientere Zukunft.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2636702/MoU_signing_Turkcell_Huawei_Barcelona.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-und-turkcell-unterzeichnen-auf-dem-mwc-2025-eine-gemeinsame-absichtserklarung-fur-fuhrende-netzwerkinnovationen-302396756.htmlPressekontakt:ancky.zhou@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5986913