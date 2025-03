NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat UBS auf "Overweight" belassen. Die jüngsten fiskalpolitischen Ankündigungen aus Deutschland und der Europäischen Union dürften die Ergebniserwartungen (EPS) an Europas Banken steigen lassen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Dementsprechend hätten die Aktienkurse mit ihrem zu hohen Bewertungsabschlag zur US-Konkurrenz noch mehr Luft nach oben. Das beste Chance-Risiko-Verhältnis böten Deutsche Bank und Barclays. Daneben zählt der Experte Intesa Sanpaolo, UBS, Societe Generale und Natwest zu seinen "Top Picks"./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2025 / 21:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0244767585