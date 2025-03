© Foto: Dall-E

Fallendes Messer oder große Chance? Analysten raten aktuell dazu, sich mit Tesla Anteilen einzudecken. Wedbush Securities hat Tesla auf seine "Best Ideas"-Liste gesetzt. Laut dem Analysehaus dominieren derzeit die Bären zwar die öffentliche Wahrnehmung, doch die Analysten sehen weiterhin großes Potenzial in den kommenden Jahren. Dan Ives erklärt, Tesla stehe am Anfang des größten Innovations- und Technologiezyklus seiner Geschichte. Bereits vor dem Sommer rechnet das Unternehmen mit der Einführung eines günstigeren Modells unter 35.000 US-Dollar, das die weltweite Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ankurbeln und Tesla zurück auf den Wachstumspfad bringen soll. Ein weiterer Meilenstein: Die …