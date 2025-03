Montreal, Kanada, 10. März 2025 / IRW-Press / Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ: VMAR) ("Vision Marine" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das sich auf elektrische Schiffsantriebe spezialisiert hat, gibt eine neue Patentanmeldung beim Anwaltsbüro Kennedy Lenart Spraggins, LLP. für die adaptive Steuerung einer Wasserpumpe in einem Schiffsantriebssystem bekannt.

Die Patentanmeldung ist die zehnte Patentanmeldung von Vision Marine Technologies für seinen E-Motion Electric Marine High Voltage Powertrain und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Innovationen im Bereich elektrischer Schiffsantriebe. Das vorgestellte adaptive Wasserpumpen-Steuerungssystem ist dynamisch ausgelegt, um den Pumpenbetrieb auf der Grundlage von Echtzeitbedingungen zu regeln, die Kühleffizienz zu optimieren, den Energieverbrauch zu senken und die Lebensdauer der Antriebskomponenten zu verlängern. Durch die Nutzung intelligenter Überwachung und automatischer Anpassungen verbessert diese Technologie die Leistung und Zuverlässigkeit in verschiedenen Meeresumgebungen.

"Diese Patentanmeldung unterstreicht das Engagement von Vision Marine für die Entwicklung innovativer Technologien, die die Effizienz und Leistung von elektrischen Schiffsantriebssystemen verbessern", erklärte der Chief Technology Officer von Vision Marine, Xavier Montagne. "Durch die Patentierung unserer Innovationen stärken wir unsere technologische Führungsposition und fördern den Übergang zu leistungsstarken, emissionsfreien Schiffsantrieben."

Das adaptive Steuerungssystem stellt einen innovativen Ansatz für das Wärmemanagement bei elektrischen Hochspannungsantrieben dar. Durch die kontinuierliche Überwachung der Strömungsdynamik und das Erkennen von Schwankungen in der Effizienz der Wasserzirkulation passt das System die Spannung und Pumpendrehzahl präzise an, um den Verschleiß zu minimieren und gleichzeitig eine optimale Kühlung aufrechtzuerhalten. Als Teil der schlüsselfertigen elektrischen Antriebslösungen von Vision Marine ist die adaptive Wasserpumpensteuerung vollständig integriert, um ein nahtloses Kühlmanagement und eine verbesserte Effizienz des Antriebssystems zu fördern.

Die adaptive Wasserpumpensteuerung verbessert den elektrischen E-Motion-Schiffsantrieb durch ein verbessertes Wärmemanagement und eine höhere Energieeffizienz - zwei entscheidende Faktoren für einen leistungsstarken elektrischen Schiffsantrieb. Die E-Motion-Technologie bietet Erstausrüstern eine Lösung zur Verbesserung der Leistung und der Betriebszuverlässigkeit.

Weitere Informationen zu Vision Marine Technologies und seinen Innovationen im Bereich elektrischer Antriebe finden Sie unter www.visionmarinetechnologies.com.

Über Vision Marine Technologies Inc. Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ: VMAR) widmet sich der Entwicklung und Vermarktung von elektrischen Schiffsantriebssystemen und verwandten Technologien. Mit seinem bahnbrechenden E-Motion-Antriebssystem sorgt Vision Marine Technologies durch das Angebot leistungsstarker, emissionsfreier Antriebslösungen für Bootshersteller weltweit für Fortschritte beim Schiffsverkehr.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen können Wörter wie "glauben", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "können", "fortsetzen", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Solche Aussagen betreffen unter anderem die Patentanmeldung des Unternehmens, die möglichen Auswirkungen auf die Marktakzeptanz und die langfristige strategische Positionierung von Vision Marine.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich Marktbedingungen, technologischer Entwicklungen und anderer Faktoren, die in den von Vision Marine bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 20-F für das am 31. August 2024 endende Jahr, sowie in nachfolgenden regelmäßigen Berichten erläutert werden, erheblich abweichen. Vision Marine übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

