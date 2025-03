Unterföhring (ots) -10. März 2025. König des Internets gegen Fußball-König. Influencerin gegen Influencerin. Bei "Schlag den Star" treten Knossi und Partnerin Lia Mitrou gegen Max und Ehefrau Dilara Kruse an. Natürlich auf ProSieben. Natürlich am Samstag. Natürlich live. Natürlich kostenlos auf Joyn.Welches Paar schlägt sich besser, wenn es um Sportlichkeit, Geschick und Wissen geht? Wer nimmt 100.000 Euro mit nach Hause?Alle vier freuen sich bereits auf das besondere Duell. Knossi und Lia Mitrou: "We love to knossitain you! Danach müsst ihr Pärchen-Abend neu definieren!" Max und Dilara Kruse ergänzen: " Und für den ein oder anderen könnte es sogar ein bisschen peinlich werden!"Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool."Schlag den Star" am Samstag, 15. März 2025, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und kostenlos auf JoynPressekontakt:Nathalie GalinaEntertainment Content Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5987099