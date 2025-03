Valeo wird die TactoTek In-Mold Structural Electronics, ein weltweit führender Anbieter von Beleuchtungssystemen für die Automobilindustrie, und TactoTek, der weltweit führende Anbieter der In-Mold-Structural-Electronics-Technologie (IMSE), haben bekanntgegeben, dass Valeo die TactoTek IMSE-Technologie lizenziert hat, um fortschrittliche Anwendungen für die Innen- und Außenbeleuchtung anzubieten.

Beleuchtung wird für Erstausrüster und Verbraucher immer wichtiger, da sie sowohl Sicherheits- als auch Stilfunktionen bietet. Valeo bietet Erstausrüstern Lösungen, mit denen sie sich auf dem Markt differenzieren können, während sie es den Verbrauchern ermöglichen, ihre Fahrzeuge zu personalisieren. Valeo wird sein Know-how in den Bereichen Overmolding-Verfahren und optische Systeme zusammen mit der In-Mold Structural Electronics (IMSE)-Technologie von TactoTek nutzen. Aus Sicherheitsgründen kann diese Technologie Funktionen wie eine Warnung oder visuelles Feedback für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver-Assistance Systems, ADAS) bieten, die den Fahrer beispielsweise warnen, wenn ein Fahrzeug im toten Winkel erkannt wird oder bei einer Notbremsung. Außerdem können Erstausrüster damit die wachsende Nachfrage nach dynamischen Displays mit Farbmanagement und Animationen sowie Anpassungselementen wie Logos bedienen.

"Weltweit definieren Erstausrüster (OEM) ihre Nutzung von Beleuchtung neu, da ihre Kunden mehr ADAS, Differenzierung und Kommunikation verlangen. Um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden, entwickeln sich unsere Beleuchtungslösungen von Linien zu Oberflächen mit einer höheren Anzahl von LED-Quellen," erklärt Maurizio Martinelli, CEO der Valeo LIGHT Division. "Mit dem Fachwissen von Valeo und den Beleuchtungsplattformen von In-Mold Structural Electronics (IMSE) verfügen wir über die nötigen Mittel, um das Beleuchtungsdesign zu verändern und so ein neues Personalisierungserlebnis und mehr Sicherheit auf den Straßen zu bieten."

" Erstausrüster finden In-Mold-Structural-Electronics-Lösungen (IMSE) attraktiv, da sie in Bezug auf Design, Verpackung und Energieeffizienz überzeugen", so Jussi Harvela, CEO von TactoTek. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Valeo - das Fachwissen des Unternehmens im Bereich Lichtdesign in Kombination mit unserer bahnbrechenden IMSE-Technologie wird neue Maßstäbe für die Branche setzen."

Eine bahnbrechende Technologie

Lichtfunktionen werden für Verbraucher immer wichtiger, insbesondere im Hinblick auf dynamische Displays und Optionen zur Fahrzeugpersonalisierung. Dieser Trend bringt erhebliche Herausforderungen mit sich: Die Materialien müssen verschiedene Kriterien hinsichtlich der Helligkeit für die Sichtbarkeit bei Tag erfüllen, in Bezug auf die Dicke hinter dekorative Elemente passen, eine flexible Formgebung ermöglichen und eine Optimierung der Effizienz in Bezug auf Verbrauch und Leistung bieten.

Die In-Mold-Structural-Electronics-Technologie (IMSE) ist ideal geeignet, um diese Anforderungen zu erfüllen. Durch die Integration elektronischer Komponenten in leichte, 3D-spritzgegossene Polymerstrukturen bietet sie Designern viel Freiheit bei der Gestaltung vielseitiger Beleuchtungselemente. Außerdem werden weniger Teile und weniger Kunststoff benötigt als bei der Herstellung von Teilen mit herkömmlichen Methoden, was die Umweltbelastung verringert.

Die Zusammenarbeit zwischen TactoTek und Valeo steht im Einklang mit dem Bestreben der Gruppe, eine reibungslose und intuitive Mensch-Maschine-Interaktion zu gewährleisten, indem innovative Lösungen angeboten werden, die auf die Kundenerwartungen zugeschnitten sind.

Über Valeo

Valeo ist ein Technologieunternehmen und Partner für alle Automobilhersteller und Akteure der neuen Mobilität weltweit. Valeo entwickelt Innovationen, um die Mobilität sicherer, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Valeo ist technologisch und industriell führend in den Bereichen Elektrifizierung, Fahrassistenzsysteme, Neuerfindung des Innenraums und Beleuchtung. Diese vier Bereiche, die für die Transformation der Mobilität entscheidend sind, sind die Wachstumsmotoren der Gruppe.

Valeo in Zahlen: 21.5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2024 | 105 792 Mitarbeiter, 28 Länder, 155 Werke, 64 Forschungs- und Entwicklungszentren und 19 Vertriebsplattformen am 28. Februar 2025. Valeo ist an der Pariser Börse notiert.

Erfahren Sie mehr unter www.valeo.com.

Über TactoTek

TactoTek Oy.

Medienarbeit

Valeo Media Relations

Dora Khosrof | +33 7 61 52 82 75

Caroline De Gezelle | + 33 7 62 44 17 85

press-contact.mailbox@valeo.com

Valeo Investor Relations

+33 1 40 55 37 93

valeo.corporateaccess.mailbox@valeo.com

TactoTek Medienkontakt

Teija Ahola

teija.ahola@tactotek.com

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e18c273-b6e4-4dee-a0b4-c7d43e8ce4ab/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5197b5c4-1b7d-45e3-812f-ce60325181bf/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab74f14a-127f-417a-9381-2326d92afb64/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5e43ad2b-0863-45c8-ac74-addb5a5a9241/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdffc323-ac89-415e-a317-d8d0e3e595b8/de