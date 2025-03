EQS-News: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Patent

LPKF: Europäisches Patentamt bestätigt zentrales LIDE-Patent



10.03.2025 / 11:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LPKF: Europäisches Patentamt bestätigt zentrales LIDE-Patent CORPORATE NEWS - GARBSEN, 10. MÄRZ 2025 Das europäische Patentamt hat die Gültigkeit eines grundlegenden LIDE-Patents der LPKF Laser & Electronics SE bestätigt. Die LIDE-Technologie (Laser Induced Deep Etching) gehört zu den strategischen Wachstumsinitiativen von LPKF und spielt eine zentrale Rolle für die Geschäftsentwicklung des Technologieunternehmens. Mit LIDE ist es möglich, Glas schnell, präzise und ohne Beschädigungen wie Mikrorisse zu bearbeiten. Damit ist LIDE eine Grundlagentechnologie für viele Anwendungsbereiche wie z. B. das Advanced Packaging, aber auch für die Herstellung von Displays. Angesichts der Grenzen der Halbleiterminiaturisierung setzen große Hersteller zunehmend auf Glas als Trägermaterial. LIDE unterstützt diese Transformation und hat sich bereits in der Serienproduktion bewährt. Ein externer Einspruch gegen das 2022 erteilte europäische Grundlagenpatent im Bereich LIDE wurde im Oktober 2024 vor der Einspruchsabteilung des europäischen Patentamts verhandelt. Dabei wurde die von LPKF zuletzt eingereichte Anspruchsfassung vollumfänglich aufrechterhalten. Die anonyme Gegenseite hat bis zum Fristablauf am 23.02.2025 gegen die Entscheidung keine Beschwerde eingelegt. Damit sind die langjährigen Entwicklungsarbeiten von LPKF nachhaltig rechtsgültig geschützt. Darüber hinaus bestätigt diese Gerichtsentscheidung die starke globale IP-Position von LPKF im Bereich der Strukturierung von Glaskomponenten. "Angesichts der der rasanten Entwicklung im Halbleitermarkt hat es uns nicht wirklich überrascht, dass Wettbewerber versuchen, sich in diesem Wachstumsfeld zu positionieren," sagt Dr. Klaus Fiedler, CEO von LPKF. "LIDE ist eine Schlüsseltechnologie für die Glasbearbeitung und es gibt aktuell keinen vergleichbaren Prozess auf dem Markt. Wir sind äußerst zufrieden mit dem Urteil und sehen dies als Bestätigung unserer grundlegenden Geschäftsstrategie, durch proaktive und disruptive Technologieentwicklung neue Wachstumsmärkte zu erschließen." Das Unternehmen wird auch in Zukunft entschlossen seine geistigen Eigentums- und Markenrechte schützen, um seine Technologieführerschaft zu behaupten. ÜBER LPKF Als HighTech-Maschinenbauer entwickelt LPKF hochpräzise, skalierbare Fertigungsverfahren, die in Wachstumsmärkten wie Halbleiter & Elektronik, Life Science & Medizintechnik, Smart Mobility sowie Forschung & Entwicklung eingesetzt werden. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. LPKF beschäftigt rund 750 Mitarbeiter und strebt unermüdlich danach, den technologischen Fortschritt mit innovativen Lösungen voranzutreiben und eine nachhaltige, positive Veränderung in der Welt zu bewirken. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics SE werden im SDAX der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000). KONTAKT:

