WOLFSBURG/STUTTGART - China, E-Auto-Flaute und jetzt auch noch Trump: Die Probleme für die deutschen Autohersteller werden nicht kleiner. Deutlich wird das an den aktuellen Geschäftszahlen: Nach einem schwachen Vorjahr sackten die Gewinne von Volkswagen und Mercedes-Benz weiter ab. Die Zölle von US-Präsident Donald Trump verschärfen die Lage nun zusätzlich - und kommen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

ROUNDUP 2: VW-Konzerngewinn bricht deutlich ein - Prognose weiter ohne US-Zölle

WOLFSBURG - Volkswagen ist nach dem schwachen Vorjahr auch 2025 mit einem Gewinneinbruch gestartet. Unter dem Strich ging der Gewinn von Europas größtem Autobauer im ersten Quartal im Jahresvergleich um knapp 41 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen in Wolfsburg mitteilte. Bei der Jahresprognose bleibt der Konzern zwar, wird aber innerhalb der Zielspannen etwas pessimistischer - und klammert dabei nach wie vor die drohenden Belastungen aus der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump aus.

ROUNDUP 2: Mercedes-Benz setzt Prognose wegen US-Zöllen aus - Gewinneinbruch

STUTTGART - Mercedes -Benz hat es wegen des schwachen China-Geschäfts zum Jahresbeginn weiter schwer gehabt und warnt vor den Folgen der US-Importzölle. Zwar seien die Auswirkungen der US-Handelspolitik auf die Nachfrage derzeit nicht verlässlich zu beurteilen, teilte der im Dax notierte Autobauer am Mittwoch mit. Bleibe die US-Regierung trotz der Gespräche bei ihrer Linie, dürften jedoch die Konzernresultate deutlich darunter leiden. Im wichtigen Pkw-Geschäft steht wegen der Zölle sogar fast die Hälfte des zuvor eingeplanten operativen Gewinns im Feuer. Die bisher geltende Prognose setzte Mercedes wegen der Unsicherheiten aus. Im ersten Quartal mussten die Stuttgarter zudem erneut einen Gewinneinbruch verkraften. Die Aktie gab nach.

ROUNDUP 2: DHL bestätigt Jahresziele inmitten von Zoll-Chaos - Aktie im Plus

BONN - Anders als einige Branchenkonkurrenten hält der Logistikkonzern DHL Group an seinen Jahreszielen fest. Es sei weiterhin mit einem gedämpften makroökonomischen Umfeld sowie einem positiven Beitrag aus den eingeleiteten Sparmaßnahmen zu rechnen, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung des Dax -Konzerns. Auf Basis dieser Annahmen bleibe die Prognose für 2025 unverändert. Mögliche Auswirkungen aus Änderungen der US-Zoll- und Handelspolitik klammert das Management hierbei allerdings aus.

ROUNDUP: Santander enttäuscht trotz Gewinnsprung - Aktie sackt ab

MADRID - Die spanische Großbank Santander sieht sich nach einem überraschend guten ersten Quartal auf Kurs zu ihren Jahreszielen. In den ersten drei Monaten des Jahres verdiente das Institut rund 3,4 Milliarden Euro - fast ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor und zugleich mehr als von Experten im Schnitt erwartet. Bankchefin Ana Botín bestätigte am Mittwoch zudem ihre Pläne für milliardenschwere Aktienrückkäufe. Nicht so gut wie gedacht lief Santanders Geschäft in Brasilien, Großbritannien und in der Online-Bank-Sparte. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit einem Kursrutsch quittiert.

Nachfrageflaute: Baumaschinenhersteller Caterpillar verdient unerwartet wenig

IRVING - Caterpillar kämpft weiterhin mit einer schwachen Nachfrage aus der Bau- und Bergbauindustrie. Im ersten Quartal musste der Baumaschinen- und Nutzfahrzeughersteller einen Umsatzrückgang um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 14,2 Milliarden US-Dollar verkraften, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Zudem fuhr Caterpillar überraschend wenig Gewinn ein.

ROUNDUP: Hypoport mit gutem Jahresstart - Aktie legt zu

BERLIN - Der auf Immobilienfinanzierungen spezialisierte Finanzdienstleister Hypoport ist gut ins neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal legte der Umsatz um 20 Prozent auf 159 Millionen Euro zu, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um 85 Prozent auf 8,5 Millionen Euro nach oben. Hauptursache für den Umsatz- und Ertragsanstieg sei eine deutlich verbesserte Geschäftsentwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung des Segments Real Estate & Mortgage Platforms, hieß es. Die Aktie legte am Mittwoch um knapp drei Prozent auf 199,80 Euro zu.

ROUNDUP: Aixtron bestätigt Jahresziele - Auftragseingang kommt am Markt gut an

HERZOGENRATH - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron sieht sich nach dem ersten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Für Zuversicht sorgt ein Anstieg des Auftragseingangs. Zudem schätzt das im MDax notierte Unternehmen die mit der Zollpolitik der USA verbundenen Risiken laut Mitteilung vom Mittwoch aktuell als nicht wesentlich ein, da die betreffende Halbleiterausrüstung zurzeit nicht von US-Zöllen betroffen sei. Für die Aktien ging es am Vormittag deutlich nach oben.

ROUNDUP: Totalenergies bleibt bei Ausschüttungen an Aktionäre - Gewinn sinkt

PARIS - Der Ölkonzern Totalenergies hat auch im ersten Quartal die niedrigeren Ölpreise und sinkenden Raffineriemargen zu spüren bekommen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sank in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 4,2 Milliarden US-Dollar (3,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem weniger starken Rückgang gerechnet. Der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss brach um ein Drittel auf 3,9 Milliarden Dollar ein. Die Aktie gab im Mittagshandel um rund 2,7 Prozent nach, womit sie zu den größten Verlierern im EuroStoxx 50 gehörte.

ROUNDUP: LPKF schreibt weiter Verluste - Erste Fortschritte dank Sparprogramm

GARBSEN - Nach einem verlustreichen Jahr ist der Laserspezialist LPKF auch im ersten Quartal in den roten Zahlen geblieben. Dank des eingeläuteten Sparprogramms fiel der Verlust in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr zwar geringer aus, doch an der Börse versetzten die Zahlen die Anleger in den Fluchtmodus. Konzernchef Klaus Fiedler hofft dank der Kostensenkungen auf einen weiteren Aufschwung in den kommenden Monaten: Für das zweite Quartal rechnet der Konzern laut Mitteilung vom Mittwoch - wenn es gut läuft - im Tagesgeschäft wieder mit schwarzen Zahlen. Die unsichere US-Zollpolitik sieht das LPKF-Management aber als Risiko.

ROUNDUP/Schwache Nachfrage nach Wafern: Siltronic vorsichtiger für Gewinnmarge

MÜNCHEN - Der Hersteller von Halbleiterwafern Siltronic bekommt weiterhin eine träge Nachfrage zu spüren. Viele Kunden, gerade unter den Herstellern von Logik-Chips, sitzen weiter auf hohen Lagerbeständen und bestellen entsprechend wenig neue Ware. Der Zeitpunkt einer Belebung bleibt ungewiss. Siltronic-Chef Michael Heckmeier bestätigte am Mittwoch bei Vorlage der Zahlen für das erste Quartal zwar die Prognose für den Umsatz 2025 auf Vorjahresniveau, blickt aber vorsichtiger auf die operative Gewinnmarge. Unsicherheiten gibt es durch die US-Zollpolitik. Die Aktien geriet abermals unter Druck.

ROUNDUP: Recycler Befesa steigert Gewinn zum Jahresstart kräftig - Kursgewinne

LUXEMBURG - Dem Industrie-Recycler Befesa ist trotz sinkender Volumina und einer Wartungspause in einigen Anlagen im ersten Quartal ein Gewinnsprung geglückt. Das Management konkretisierte nach dem starken Jahresstart seine bisherige Prognose eines starken prozentual zweistelligen operativen Gewinnzuwachses. Demnach soll das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 13 bis 24 Prozent auf 240 bis 265 Millionen Euro steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. An der Börse zog die Aktie kurz nach dem Handelsbeginn prozentual zweistellig an auf ein Hoch seit August 2024.

ROUNDUP: Nemetschek wächst weiter rasant und bestätigt Prognose - Aktie verliert

MÜNCHEN - Der auf die Baubranche spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek ist mit einem deutlichen Umsatzplus ins Jahr gestartet. Der Umsatz sei um rund 26 Prozent auf rund 283 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit. Das Wachstum fiel damit höher als von Experten erwartet aus. Die im MDax notierte Aktie legte zunächst zu, lag zuletzt aber im Minus.

ROUNDUP: Kion schneidet besser ab als befürchtet - Prognose bestätigt

FRANKFURT - Die Nachfrageschwäche aus dem Vorjahr und der anhaltende Trend zu günstigeren Gabelstaplern haben Kion im ersten Quartal weniger stark belastet als befürchtet. Gleichzeitig zog der Auftragseingang zum Jahresstart an. Das Management geht auch deshalb davon aus, seine Jahresziele zu erreichen, sofern sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld nicht weiter eintrübt. Die im MDax notierte Aktie legte zu.

ROUNDUP: Schmierstoffhersteller Fuchs startet mit Umsatzplus ins Jahr

MANNHEIM - Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat im Auftaktquartal 2025 von seinem Geschäftsausbau und jüngsten Zukäufen profitiert. Während der Umsatz wieder zulegte, stieg der operative Gewinn (Ebit) nach einem Rekordergebnis im vergangenen Jahr nicht mehr ganz so schnell. Analysten hatten ein höheres Ergebnis vor Zinsen und Steuern erwartet. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen am Mittwoch.

ROUNDUP: Adyen wächst nicht so stark wie erwartet - Aktie gibt deutlich nach

AMSTERDAM - Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen wächst dank des boomenden Onlinehandels und stark steigenden Kartenzahlungen weiter kräftig. Mit einem Umsatzplus von 22 Prozent auf 535 Millionen Euro im ersten Quartal blieb das Unternehmen allerdings etwas hinter den Erwartungen von Experten zurück. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie gab deutlich nach.



-ROUNDUP: UBS fürchtet sich nicht vor Handelskrieg - Gewinn sinkt leicht -VW-Rivale Stellantis zieht Jahresausblick wegen US-Zöllen zurück -ROUNDUP: Wacker Chemie bestätigt Jahresziele - Aber Zoll-Unsicherheiten -Weiter schwache Nachfrage nach Wafern: Siltronic vorsichtiger für Gewinnmarge -Schmierstoffhersteller Fuchs startet mit Umsatzplus ins Jahr - Ziele bestätigt -Cancom bestätigt trotz schwachem Start Jahresprognose - Kurs unter Druck -Trump plant Erleichterungen bei Zöllen auf Autoteile

-Visa verdient dank anhaltender Konsumfreude mehr als erwartet -Höhermargige Spezialchemie treibt Alzchem an - Gewinnsprung im ersten Quartal -Starkes Netzgeschäft treibt Iberdrola an

-Deutz rechnet mit Marktbelebung im zweiten Halbjahr - Jahresziele bestätigt -Friedrich Vorwerk startet mit Umsatz- und Gewinnsprung ins Jahr -Minister: Apple wartet für US-Produktion auf Roboter-Arme -Snap verzichtet auf Quartalsprognose nach 'Gegenwind' -Neuer Intel-Chef hält trotz Krise an Chip-Fertigung fest -Galeria trennt sich von seinem Chef

-Weißes Haus übt scharfe Kritik an Amazon

-Compugroup startet schwach ins Jahr - Prognose bestätigt -Bahn-Tochter Schenker an dänischen Logistiker DSV verkauft -AMS Osram hält sich zum Jahresstart etwas besser als erwartet - Schuldenabbau -VW weist Bericht über Aus für Werk Osnabrück zurück

-Toyota und Waymo planen selbstfahrende Autos für Privatleute -Digitalbank Revolut startet Mobilfunkangebot in Deutschland -Neuer Minister: Staatliche Preisaufschläge auf Fleisch tabu -Experte: Handy-Aus bei Blackout ist 'belastender Angriff' -Strengere Regeln: Biomüll darf kaum noch Plastik enthalten -Zu unterwürfig: ChatGPT-Version zurückgezogen

-Schwache Baukonjunktur belastet Sto

-Finanzaufsicht lockert Vorgaben für Immobilienkredite -ROUNDUP: Trump-Konzern kündigt Wolkenkratzer in Dubai an -ROUNDUP/AMS Osram: Keine Lieferkettenprobleme wegen US-Zöllen - Aktie im Aufwind -Microsoft verspricht Europa Schutz vor politischen Risiken -ROUNDUP/Neuer Minister: Staatliche Preisaufschläge auf Fleisch tabu -Heckler & Koch entwickelt Drohnenabwehr

-ROUNDUP: Dr. Oetker legt zu - trotz verunsicherter Verbraucher -ROUNDUP: Fielmann zuversichtlich für weiteres Wachstum -Britischer Autobauer Aston Martin begrenzt Importe wegen US-Zöllen -ROUNDUP: Pillen gegen Stress und Trübsal? EuGH schränkt Werbung ein -Novartis übernimmt US-Biotechfirma Regulus Therapeutics -Reederei Hapag-Lloyd wächst dank höherer Transportmenge -Deutsche Aircraft legt Grundstein für Flugzeugwerk am Airport Leipzig/Halle -ArcelorMittal warnt vor Auswirkungen durch US-Zölle - Aktie unter Druck -Air France-KLM bestätigt Jahresausblick trotz Unsicherheiten -Munich-Re-Chef stellt USA in Reihe mit China und Russland -EU-Gericht weist Lufthansa-Klage gegen Hahn-Beihilfen ab -Gericht: Durchsuchungen wegen Kartellverdachts bei Symrise waren berechtigt -Software-Anbieter Intershop rechnet mit schwierigem Jahr -Verbraucher setzen verstärkt auf Kreditfinanzierung°



