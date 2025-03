Die Aktien der beiden Chemie-Titel Evonik und Lanxess geben im heutigen Handel in einem etwas mauen Marktumfeld deutlich nach. Im Zuge der kräftigen Kursgewinne in der vergangenen Handelswoche ist dies aber noch kein Grund zur Sorge. Zumal die jüngsten Meldungen durchaus Anlass zur Hoffnung geben. So haben etwa die Ankündigungen von milliardenschweren Investitionsprogrammen für Rüstung und Infrastruktur für eine deutliche Verbesserung der Konjunkturerwartungen von Anlegern gesorgt. Der Sentix-Konjunkturindex ...

