FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group nach dem am Freitag veröffentlichten Ausblick von 18 auf 16 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Während der Umsatz in etwa der Markterwartung entsprochen habe, rechne der Autozulieferer mit einer bereinigten Ebit-Marge von 7 Prozent im Mittel, schrieb Analyst Nikita Lal in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser Wert liege 20 Prozent unter dem Konsens. Wesentlich dürfte die durch die US-Handelspolitik hohe Marktunsicherheit sein. Zwar plane Norma, die Zölle vollständig an die Kunden weiterzugeben, doch die gedämpfte Stimmung der Endverbraucher belaste das Geschäftsvolumen./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1H8BV3