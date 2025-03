Anzeige / Werbung

Die Annahme, dass in der Ukraine riesige Mengen wertvoller Rohstoffe schlummern, hat die geopolitische Debatte längst angeheizt - nicht zuletzt durch Aussagen von Donald Trump. Doch Experten widersprechen entschieden: Die vermeintlichen Seltenen Erden könnten sich als riskante Illusion entpuppen. Was steckt wirklich hinter dem Rohstoff-Hype um die Ukraine - milliardenschwere Chance oder bloß geopolitisches Wunschdenken?

Mythos Seltener Erden in der Ukraine

Die verbreitete These, dass die Ukraine über umfangreiche Reserven Seltener Erden verfüge, basiert offenbar auf einer gravierenden Fehlinterpretation geologischer Daten. Eine Studie des "NATO Energy Security Centre of Excellence" verwechselte strategische Metalle wie Uran, Titan und Lithium irrtümlich mit Seltenen Erden - ein fataler Fehler, der rasch politische Kreise erreichte und sich verselbstständigte.



Besonders in den USA übernahmen Politiker diese Behauptung unkritisch. So erklärte Donald Trump Anfang Februar öffentlich: "Die Ukrainer haben sehr wertvolle Seltene Erden", und forderte angeblich sogar Gegenleistungen in Form von Rohstoffen für US-Hilfen.



Doch Geologen widersprechen: Tatsächlich gibt es in der Ukraine keine bedeutenden Lagerstätten Seltener Erden. Laut dem US Geological Survey wird die Ukraine nicht einmal als Land mit nachgewiesenen Reserven Seltener Erden aufgeführt, was ihre Bedeutung in diesem Rohstoffsektor weiter infrage stellt. Selbst die vermuteten Vorkommen beschränken sich auf kleinere Mengen Scandium, das bislang wirtschaftlich kaum relevant ist. Selbst bei unrealistisch hoher Förderung wäre der jährliche Marktwert mit maximal 3 Milliarden Dollar relativ gering - eine ernüchternde Realität, weit entfernt von den Erwartungen, die Trump an einen Rohstoffdeal geknüpft hatte.

Begriffschaos mit Folgen: Warum "kritische Rohstoffe" keine Seltenen Erden sind

In politischen Debatten und Medienberichten herrscht häufig Verwirrung darüber, was tatsächlich als "Seltene Erden" gilt. Oft werden diese wertvollen Elemente mit "kritischen Mineralien" verwechselt oder bewusst gleichgesetzt - ein folgenreicher Fehler. Während Seltene Erden eine klar definierte Gruppe von 17 chemischen Elementen umfassen (z. B. Neodym, Dysprosium, Terbium), umfasst der Begriff "kritische Mineralien" ein wesentlich breiteres Spektrum. Dazu zählen Rohstoffe, die für strategische Industrien und moderne Technologien essenziell sind, aber eben nicht zwangsläufig zu den Seltenen Erden gehören.



Die Ukraine besitzt zwar nachweislich einige für die EU "kritische" Rohstoffe wie Titan oder Lithium, jedoch keine relevanten Reserven an Seltenen Erden. Diese werden bislang nahezu ausschließlich in China sowie teilweise in Australien und den USA gefördert. Trotzdem hält sich hartnäckig der Mythos, die Ukraine könne im Bereich der Seltenen Erden geopolitisch bedeutend werden - eine gezielte oder fahrlässige Begriffsverwechslung, die dazu dient, dem Land in geopolitischen Diskussionen eine übertriebene Bedeutung zuzuschreiben.