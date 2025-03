Die regenerativen Energien sorgten 2024 für neue Rekorde beim Stromaufkommen, vor allem wegen der Photovoltaik. Wärmepumpen stellten zudem deutlich mehr Umweltwärme bereit. Abnehmend war dagegen der Anteil Erneuerbarer im Verkehr. Erneuerbare Energien haben ihren Beitrag in Deutschland 2024 erneut ausgebaut. Das zeigen aktuelle Auswertungen der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) am Umweltbundesamt (UBA). Demnach erzeugten die Erneuerbaren mit 284 Terawattstunden (TWh) so viel ...

