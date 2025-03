6,50 Euro je Anteilsschein bot Zalando vor einer Weile, um den Konkurrenten About You zu übernehmen. Die Offerte stieß offenbar auf viel Gegenliebe, denn am Freitag wurde verkündet, dass man sich bisher bereits 90 Prozent der Anteile gesichert habe. Damit gibt man sich jedoch nicht zufrieden und peilt für den weiteren Jahresverlauf die vollständige Übernahme an.Anzeige:Zunächst steht nun die Fusion auf dem Plan, welche noch im Sommer über die Bühne gehen soll. Im Anschluss will Zalando (DE000ZAL1111) dann ein sogenanntes ...

