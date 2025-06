© Foto: Steffen Trumpf/dpa

Hellofresh, Tesla, Novo Nordisk und Zalando: So bewerten Top-Analysten die Aktien. Ein Überblick.JPMorgan senkt das Kursziel für Hellofresh Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 10 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es sei aktuell schwierig, einen Kurstreiber auszumachen, schrieb Marcus Diebel in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Vermutlich müsse der Kochboxenversender zunächst einige Quartale Vertrauen wieder aufbauen, bis es zu einer Neubewertung komme. UBS stuft Tesla auf "Sell" Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla anlässlich des Starts des Robotaxi-Dienstes in Austin von 190 auf 215 US-Dollar …