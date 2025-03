EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Öffentliche Sicherheit und Gefahrenabwehr: artec technologies AG präsentiert im 1. Halbjahr 2025 auf drei Kapitalmarktkonferenzen



10.03.2025 / 13:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Öffentliche Sicherheit und Gefahrenabwehr: artec technologies AG präsentiert im 1. Halbjahr 2025 auf drei Kapitalmarktkonferenzen 1. April: 10. SMC Impact Investment Tag, München

2. April: 39. MKK, München

12. - 14. Mai: Equity Forum Frühjahrskonferenz 2025, Frankfurt am Main Diepholz, 10. März 2025 - Seit Jahren vertrauen Sicherheitsbehörden, Nachrichtenagenturen und Medienunternehmen auf die "Made in Germany"-Softwareplattformen der artec technologies AG (ISIN DE0005209589). Das Technologieunternehmen wird künftig von der wachsenden Nachfrage nach innovativen Lösungen für den Schutz kritischer Infrastrukturen, die öffentliche Sicherheit und Gefahrenabwehr profitieren. Noch in diesem Jahr wird artec mit neuen KI-basierten Produktlösungen Maßstäbe setzen. Über die Details wird der artec-Vorstand unter anderem auf drei Kapitalmarktkonferenzen im ersten Halbjahr 2025 berichten. Folgende Teilnahmen sind derzeit geplant: 1. April, 16:30 - 16:55 Uhr: 10. SMC Impact Investment Tag, Le Meridien München

2. April, 11:25 - 12:00 Uhr: 39. MKK (Münchner Kapitalmarkt Konferenz), The Charles Hotel

12. - 14. Mai: Equity Forum Frühjahrskonferenz 2025, Frankfurt am Main, Flemings Selection Hotel Frankfurt-City An diesen Tagen wird der artec-Vorstand auch für Einzelgespräche zur Verfügung stehen. Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. >> www.artec.de

>> www.xentaurix.com Kontakt Presse und Investor Relations:

artec technologies AG

Fabian Lorenz

E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516



10.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com