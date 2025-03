Deliveroo hat seinen Rückzug aus Hongkong angekündigt und verkauft ausgewählte Vermögenswerte an Delivery Hero/foodpanda. Obwohl das Hongkong-Geschäft von Deliveroo im Jahr 2024 ein Brutto-Transaktionsvolumen von ca. 350 Mio. GBP (~ 400 Mio. EUR) erwirtschaftete, blieb es EBITDA-negativ, was zum Rückzug führte. Diese Transaktion dürfte die Marktposition von foodpanda stärken, da es die Anbieter und Kunden von Deliveroo übernimmt - in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt, in dem KeeTa (Meituan) mit einem Bestellvolumenanteil von 43 % dominiert. Mit weniger Wettbewerbern dürfte foodpanda von operativen Synergien und Skaleneffekten profitieren und die Wettbewerbsposition verbessern. Die Analysten von mwb research erwarten nicht, dass Delivery Hero zu viel bezahlt, zudem dürften die übernommenen Vermögenswerte unter foodpanda profitabler werden, was womöglich die Preissetzungsmacht und Rentabilität erhöht. Die Analysten bestätigen ihr Kursziel von 49,00 EUR und ihre KAUFEN-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Delivery%20Hero%20SE