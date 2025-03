David Wehner (FGTC Investment): Gold ist noch nicht am Ende

05.03.2025 - Selbst abgeklärte Börsenanalysten blicken mitunter ungläubig auf die Goldpreisentwicklung. 2024 erreichte der Goldpreis in Dollar 38-mal ein neues Allzeithoch, im noch jungen 2025 kamen bereits zehn weitere Rekorde hinzu. Der Goldpreis kennt kein Halten mehr, so scheint es. Was für eine Fortsetzung der Goldrally spricht und ob Anleger auch im Hoch noch Gold kaufen sollten.

Selbst wenn der Aktienmarkt zurzeit trotz all der Konflikte und Gefahren für die Weltwirtschaft und der Unsicherheit nach dem Regierungswechsel in den USA unbeirrt neue Rekordstände markiert, sollten Anleger die Risiken nicht unterschätzen. Kräftige Rückschläge sind angesichts der angespannten politischen und wirtschaftlichen Lage jederzeit möglich. Darauf sollten sich Anleger vorbereiten und als Absicherung auch Gold im Depot haben. Gold ist ein effektiver Vermögensschutz, sollten die bestehenden Konflikte eskalieren oder neue Krisen die Anleger beunruhigen. Das Edelmetall wird oft als stabilisierender Faktor für das Vermögensportfolio betrachtet, wenn die Kapitalmärkte im Abwärtstrend sind.

(...)