EUR/USD konsolidiert sich nach dem Anstieg von 4,4 % in der vergangenen Woche. So etwas haben wir seit den ersten Tagen der Covid-Pandemie im März 2020 nicht mehr gesehen. Wie wir am Freitag erörtert haben, wird die Volatilität an den Devisenmärkten durch die Erzählung unabhängiger amerikanischer und europäischer Nachrichten angekurbelt, so Chris Turner, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...