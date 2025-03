Der Systemanbieter 1Komma5° kündigt eine Preiserhöhung ab April von bis zu 5 Prozent an. Das Unternehmen verweist auf gestiegene Preise von Modulen, Speichern sowie die neuen Handelszölle. Die Hamburger 1Komma5Grad will die Preise für Photovoltaik und die angebotenen Systeme anheben. Ab April würden die Preise um 2,5 bis 5 Prozent steigen, kündigte das Unternehmen an. Das sei die erste Preiserhöhung seit mehr als zwei Jahren. Seitdem habe das Unternehmen die gefallenen Preise im Einkauf, die hauptsächlich ...

