NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 620 dänischen Kronen belassen. Analystin Courtney Breen verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass die USA auf ein Verbot der Herstellung von Appetithemmender GLP-1-Mischpräparate zusteuern. Damit könnten viele Patienten zeitnah den Zugriff auf solche Medikamente verlieren. Unternehmen wie Eli Lilly und Novo Nordisk nutzten diese Chance, um selbstzahlende Patienten an sich zu binden. Zu diesem Zweck hätten beide Angebote eingerichtet, die sich direkt an den Endverbraucher richteten. Sie glaubt, dass dabei Eli Lilly die Oberhand hat./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 10:52 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 10:52 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0062498333