NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Studiendaten zum Medikament CagriSema auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1000 dänischen Kronen belassen. Das Mittel zur Gewichtsreduktion bleibe auf Augenhöhe mit Zepbound des US-Konkurrenten Eli Lilly, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Hoffnungen, dass mehr Patienten die Höchstdosis verabreicht werden konnte, seien aber wohl etwas enttäuscht worden. Dies rechtfertige aber nicht den Kursrutsch der Aktie infolge der Ankündigungen./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 11:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 11:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0062498333