TRATON - Mäßige Zahlen führen zu Kurseinbruch

Am Montag berichtete TRATON über die Zahlen zum Geschäftsjahr 2024.



Infolge der Veröffentlichung der Jahreszahlen für 2024 geriet die TRATON-Aktie unter Druck. Im Geschäftsjahr 2024 kam es zu einem leichten Rückgang der Verkäufe und Bestellungen, sowie einer Stagnation der Umsätze. Die Marge stieg leicht auf 9,2% bei einem Rückgang des Net Cash Flows um 760 Millionen EUR im Vergleich zum Vorjahr. Wachstum konnte TRATON vor allem im Bereich der Bestellungen für elektrische Fahrzeuge verbuchen. Unter den zu TRATON dazugehörigen Marken verzeichnete MAN mit einem Umsatzrückgang von 14% den stärksten Einbruch. Hingegen entwickelte sich der Umsatz von VW Truck & Bus (VWTB) (+11%) und der TRATON Financial Services (+21%) positiv. Besonders die Ausweitung der Marge bei VWTB um 6,1 Prozentpunkte auf 12% ist positiv hervorzuheben. Die Dividende für 2024 soll 1,70 € betragen, über diese wird am 14. Mai auf der Jahreshauptversammlung abgestimmt. Aufgrund makroökonomischer Umstände geht TRATON für 2025 von einer Stagnation der Verkaufszahlen aus. Im frühen XETRA®-Handel notierte die TRATON-Aktie zeitweise fast 8 Prozent tiefer bei 35,20 EUR.









