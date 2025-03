Die Mission will Ende Mai das Versäumnis korrigieren, dass die inoffizielle Hymne des Weltalls nicht schon mit der Voyager Golden Record in den Weltraum geschickt wurde Zum 200. Geburtstag von Johann Strauss Sohn schicken der Wien Tourismus und die Europäische Weltrambehörde (Esa), unterstützt von den Wiener Symphonikern, den Donauwalzer auf eine Odyssee ins Weltall. Die Mission «Waltz into Space» will damit das Versäumnis von 1977 korrigieren, als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...