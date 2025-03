© Foto: Christian Schultz/dpa

Novo Nordisk enttäuscht abermals mit Studiendaten. Die Anleger lassen das dänische Unternehmen abermals fallen.Novo Nordisk hat am Montag neue Daten aus einer zweiten späten Phase der klinischen Studie zu seinem Adipositas-Medikamentenkandidaten CagriSema veröffentlicht. In der Phase-3-Studie REDEFINE 2 erreichten Teilnehmer mit Übergewicht oder Adipositas und Typ-2-Diabetes nach 68 Wochen eine durchschnittliche Gewichtsabnahme von 15,7 Prozent mit dem experimentellen Medikament CagriSema. Dieses Ergebnis lag unter den zuvor erwarteten 22,7 Prozent. Das gefällt den Anlegern gar nicht, die im Handel am Montag die Aktie von Novo Nordisk um rund 9 Prozent nach unten schicken. Damit setzt sich …