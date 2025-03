In zwei Schritten kauft Velto Renewables das Portfolio. Zunächst geht es um fünf Photovoltaik- und Windkraftprojekte in Frankreich mit 130 Megawatt. Die zweite Tranche sieht den Transfer von Projekten in Spanien und Portugal vor. Velto Renewables und Q Energy Solutions haben eine Partnerschaftsvereinbarung geschlossen. Sie sehe vor, dass der von der globalen Investmentgruppe CDPQ unterstützter Produzent erneuerbarer Energien in den nächsten Jahren ein größeres Portfolio an Erneuerbaren-Projekten von Q Energy erwerben wird, teilten die Unternehmen am Montag mit. Das voraussichtliche Investitionsvolumen ...

