Wien, 10. März 2025 CPI Europe - Verkäufe in Wien und Prag Die CPI Europe hat im Rahmen ihrer strategischen Portfoliooptimierung Immobilienverkäufe in Wien und Prag erfolgreich abgeschlossen. In Wien wurden zwei Büroimmobilien veräußert, in Prag das Hotel Ramada sowie der Bürokomplex myhive Pankrac House. Der Transaktionswert betrug insgesamt rund EUR 115 Mio. und lag damit nahe an der letzten Bewertung der Immobilien. Der Nettoverkaufserlös belief sich auf rund EUR 48 Mio. CPI Europe wird auch in Zukunft gezielte Verkäufe von Non-Core-Assets fortsetzen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Investor Relations and Corporate Communications Simone Korbelius

