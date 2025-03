Die neue Bundesregierung in Österreich hat höhere Abgaben für Strom beschlossen. Konkret wird der "Energiekrisenbeitrag-Strom" erhöht und ein "Elektrizitätswirtschaftstransformationsbeitrag" eingeführt. Außerdem wird die Umsatzsteuer für kleine Photovoltaik-Anlagen wieder fällig, die eigentlich bis Ende 2025 ausgesetzt bleiben sollte. Die Regierung erhofft sich dadurch Einsparungen von 175 Millionen Euro. Eine utopische Summe, die durch Einsparungen auch in […]Die neue Bundesregierung in Österreich hat höhere Abgaben für Strom beschlossen. Konkret wird der "Energiekrisenbeitrag-Strom" erhöht und ...

