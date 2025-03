Der europäische Flugzeugbauer erlebt trotz positiver Quartalszahlen und internationaler Erfolge einen Kursrückgang von 2,2 Prozent im XETRA-Handel auf 165,92 Euro.

Die Airbus-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag deutliche Kursverluste am deutschen Aktienmarkt. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 165,92 Euro. Zeitweise rutschte die Aktie sogar auf ein Tagestief von 165,76 Euro ab. Bei Handelsstart stand die Notierung noch bei 170,74 Euro, doch im Tagesverlauf wurden über 372.836 Aktien des europäischen Luftfahrtkonzerns gehandelt, wobei der Kurs kontinuierlich nachgab. Der aktuelle Kurs liegt damit rund 6,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 177,36 Euro, das erst kürzlich am 3. März 2025 erreicht wurde. Zum 52-Wochen-Tief von 124,74 Euro vom 9. Oktober 2024 besteht hingegen noch ein Puffer von etwa 24,82 Prozent. Experten taxieren das mittlere Kursziel derzeit auf 171,78 Euro, was leichtes Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das laufende Jahr erwarten Analysten einen Gewinn von 6,74 Euro je Aktie sowie eine Dividende von 2,67 Euro, was einer Steigerung im Vergleich zur Vorjahresdividende von 2,00 Euro entspricht.

Geschäftsentwicklung und internationale Aktivitäten

Die jüngsten Quartalszahlen von Airbus, die am 20. Februar 2025 vorgestellt wurden, zeigten eine positive Entwicklung. Im letzten Quartal 2024 konnte der Konzern einen Gewinn je Aktie von 3,07 Euro verbuchen, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,85 Euro darstellt. Der Umsatz legte um 8 Prozent auf 24,72 Milliarden Euro zu, verglichen mit 22,89 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Auf internationaler Ebene verzeichnet Airbus ebenfalls geschäftliche Erfolge. Mehrere Airbus A330-300 Flugzeuge wurden kürzlich an asiatische Fluggesellschaften verleast, was das anhaltende wirtschaftliche Interesse an den Airbus-Modellen unterstreicht. Die kommenden Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 30. April 2025 präsentiert und dürften wichtige Aufschlüsse über die weitere Entwicklung des Unternehmens geben.

