Airbus - Luft- und Raumfahrtindustrie mit Geschäftsrekord

Airbus treibt mit ihrem A320-Flugzeug das Luftfahrgeschäft in Deutschland an.



Mittlerweile befindet sich Deutschland im dritten Rezessionsjahr in Folge und viele Branchen in Deutschland leiden. Es gibt jedoch eine Branche, die in den letzten Jahren stark gestiegen ist: die Luft- und Raumfahrtindustrie. Im letzten Jahr sollen die Umsätze um 13 Prozent auf rund 52 Milliarden Euro angestiegen sein. Die Anzahl der Mitarbeitenden ist im Vergleich zu 2019 von 114.000 auf rund 120.000 gewachsen. Die Branche selbst sieht sich als Innovationstreiber und Zukunftsindustrie an, weshalb sie im Jahr 2024 rund 3,6 Milliarden Euro (was ca. 7 Prozent ihres Umsatzes entspricht) in Forschung und Entwicklung investiert hat. Bei der Betrachtung der Teilbereiche lassen sich jedoch große Unterschiede erkennen. Umsatztreiber waren überwiegend die zivilen Flugzeugbauer, deren Umsatz sich um 18 Prozent auf rund 39 Milliarden Euro erhöht hat. Spitzenreiter in diesem Sektor ist vor allem der Flugzeugbauer Airbus, dessen Auftragseingänge stark angestiegen sind. Die Flugzeuge des Modells A320 von Airbus erfreuen sich besonders hoher Nachfrage. Airbus hatte angekündigt, die Produktion dieses Modells zu erhöhen, doch durch aktuelle Engpässe in der Lieferkette geht die Produktion momentan langsamer voran als erhofft.









Quelle: HSBC