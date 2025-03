DAX, Nasdaq & Bitcoin unter Druck! Aktien der Woche im Fokus (Nvidia, Strategy, Broadcom, Docusign,...)

Anzeige / Werbung

Aus den USA gab es erneut Minuszeichen auf Wochensicht zu vermelden, auch wenn der Freitag ein Reversal schaffte. Über den US-Arbeitsmarkt und die Lage bei den Zinsen sprachen wir am Freitag schon ausführlicher auf dem Kanal, sodass wir den Bruch und die Rückeroberung der 20.000 im Nasdaq nur noch einmal zufügten.

Keine Signale gab es vom Krypto-Gipfel am Wochenende aus Amerika, sodass die beiden populärsten Vertreter Bitcoin und Ethereum nun wieder an den Unterstützungen von 80.000 beziehungsweise 2.000 US-Dollar notierten und die Chance auf Bodenbildung dort weiter unter Beweis stellen müssen.

Parallel sahen wir einen weiter schwachen Ölpreis, der mit der Unsicherheit über die Weltwirtschaft im aktuellen Zollkonflikt der USA ebenso einen Boden sucht.

Danach blickten wir auf die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street. Hervorzuheben war die gute Performance von Broadcom. Der Chipwert überzeugte nicht nur mit positiven Zahlen zum abgelaufenen Quartals, sondern legte gänzlich anders als weitere Tech-Werte in der Vorwoche auch einen starken Ausblick an den Tag. Damit konnte die Aktie ihre 200-Tagelinie verteidigen, was dem Marktführer Nvidia nicht mehr gelang. Dort verdunkelt sich das Chartbild zusehends.

Genau an so einer Marke prallte auch Strategy, ehemals Micro Strategy, technisch ab und muss nun auf weitere positive Impulse aus dem Kryptobereich setzen.

Einen Ausbruch auf der Oberseite vollzog die Aktie von Verizon Communications. Der Dow Jones Wert zahlt heute seine Quartalsdividende und präsentiert sich auf einer weiteren Messe. Mit dem KGV von 9 zählt das Unternehmen, das als Konkurrent von T-Mobile US letztlich auch mit der Deutschen Telekom im Wettbewerb steht, zu den sehr günstigen Technologiewerten am Markt. Findet hier ein Umdenken der Investoren statt? Immerhin gelang auch McDonalds ein neues Jahreshoch. Der Burger-Pionier im internationalen Vergleich rüstet sogar 43.000 Filialen mit KI-Kameras aus, um die Kundenreaktionen auszuwerten. Genau dieser Schritt bringt weitere Phantasie in den ansonsten eher konservativen Titel.

Mit Blick auf die neue Woche benannten wir die Quartalszahlen von Oracle und Adobe, deren Chart wir bereits am Freitag analysierten. Zudem melden Ciena und DocuSign als einer der "Corona-Profiteure" ihre Bilanzdaten. Dieser Spezialist für sichere Datenübermittlung, insbesondere für Verträge und Behördenformulare, zeigt ein spannendes Chartbild auf.

Weitere Aktienanalysen gab es nach dem offiziellen Teil aus der Community zu besprechen.

