DOW JONES--Die Börse in Zürich ist leichter in die neue Woche gestartet. Sie schlug sich damit besser als die meisten anderen Börsen in Europa, wo unter anderem US-Präsident Donald Trump für Verkaufslaune gesorgt hatte mit der Warnung vor einer kurzfristig zunächst möglichen Rezession in den USA als Folge seiner Wirtschaftspolitik. Längerfristig werde diese aber positive Wirkung entfalten. Entsprechend wurden insbesondere konjunkturempfindliche Aktien verkauft. Weil der SMI aber von Schwergewichten dominiert wird, die als defensiv, also weniger konjunkturreagibel gelten, zeigte sich der Index widerstandsfähig.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 13.013 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 28,41 (Freitag: 28,77) Millionen Aktien.

Unter den Schwergewichten schlossen Nestle 0,9 Prozent fester, Novartis 0,5 und Roche 0,1 Prozent. Um 2,0 Prozent verteuerten sich die ebenso als defensiv geltenden Swisscom.

Tagesgewinner waren aber Kühne + Nagel mit einem Zugewinn von 4,7 Prozent, nachdem die im Jemen angesiedelte Milizenorganisation Huthi am Wochenende mit neuen Angriffen auf Seeziele gedroht hatte. Angriffe auf Containerschiffe hatten in der Vergangenheit einen Anstieg der Frachtkosten zur Folge.

Am Ende im SMI rangierten Richemont (-3,9%) und zyklischere Titel wie Lonza (-3,7%) oder UBS (-3,6%).

In der zweiten Reihe verloren Galderma knapp 3 Prozent, nachdem der Hautpflegeexperte einen enttäuschenden Ausblick abgegeben hatte.

