NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Biontech nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Impfstoffherstellers habe größtenteils ihren Erwartungen und denen des Marktes entsprochen, schrieb Analystin Jessica Fye in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Mainzer verzeichneten Fortschritte bei ihrer Pipeline rund um den Antikörper BNT327 und das breitere Produktangebot mit Blick auf Medikamente für die Krebstherapie./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 12:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 12:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US09075V1026