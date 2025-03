Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares -3

DJ Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Plc (FCH) Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares 10-March-2025 / 17:30 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 10 March 2025 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 16 October 2024: Date of purchase: 10 March 2025 Number of ordinary shares purchased: 193,447 Highest price paid per share: 99.00p Lowest price paid per share: 96.60p Volume weighted average price paid per share: 98.1476p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 319,483,633 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (319,483,633) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 98.1476p 193,447

Individual information:

Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading purchased share) Time) number venue 2044 96.60 08:04:48 00326451328TRLO1 XLON 700 97.40 08:16:40 00326459755TRLO1 XLON 300 97.40 08:17:00 00326459941TRLO1 XLON 200 97.40 08:17:39 00326460499TRLO1 XLON 300 97.40 08:18:11 00326460919TRLO1 XLON 1126 97.40 08:19:03 00326461680TRLO1 XLON 33 97.60 08:25:18 00326466866TRLO1 XLON 149 98.00 08:29:56 00326469855TRLO1 XLON 86 98.00 08:29:56 00326469856TRLO1 XLON 1200 98.00 08:29:56 00326469857TRLO1 XLON 800 98.00 08:34:03 00326474534TRLO1 XLON 284 98.00 08:34:03 00326474535TRLO1 XLON 272 97.60 08:35:02 00326475282TRLO1 XLON 801 97.60 08:35:02 00326475283TRLO1 XLON 1 97.60 08:35:02 00326475284TRLO1 XLON 1072 97.40 08:36:12 00326475938TRLO1 XLON 963 97.40 08:36:20 00326476010TRLO1 XLON 1023 97.60 08:46:05 00326482678TRLO1 XLON 1083 97.60 08:49:57 00326485717TRLO1 XLON 1027 97.40 08:53:20 00326489359TRLO1 XLON 1103 97.80 09:08:35 00326504209TRLO1 XLON 689 97.80 09:15:21 00326511307TRLO1 XLON 388 97.80 09:15:21 00326511308TRLO1 XLON 183 97.80 09:15:21 00326511309TRLO1 XLON 295 98.80 09:30:53 00326525271TRLO1 XLON 1 98.80 09:30:53 00326525272TRLO1 XLON 965 98.80 09:30:53 00326525273TRLO1 XLON 1048 98.80 09:33:01 00326527383TRLO1 XLON 1048 98.60 09:35:33 00326529649TRLO1 XLON 48 98.20 09:44:20 00326536409TRLO1 XLON 532 98.20 09:45:00 00326536829TRLO1 XLON 1090 98.80 09:51:48 00326542115TRLO1 XLON 1111 98.60 09:52:06 00326542377TRLO1 XLON 400 98.80 09:53:29 00326543302TRLO1 XLON 700 98.80 09:53:29 00326543303TRLO1 XLON 632 98.80 09:53:29 00326543304TRLO1 XLON 1930 98.80 09:53:29 00326543305TRLO1 XLON 531 98.80 09:53:29 00326543306TRLO1 XLON 4000 98.80 09:53:29 00326543307TRLO1 XLON 4000 98.80 09:53:29 00326543308TRLO1 XLON 700 98.80 09:53:29 00326543309TRLO1 XLON 3300 98.80 09:53:29 00326543310TRLO1 XLON 835 98.80 09:53:29 00326543311TRLO1 XLON 32 98.80 09:53:36 00326543361TRLO1 XLON 584 98.80 10:01:40 00326546655TRLO1 XLON 690 98.80 10:05:00 00326546721TRLO1 XLON 564 98.80 10:07:40 00326546805TRLO1 XLON 580 98.80 10:09:20 00326546848TRLO1 XLON 570 98.80 10:11:40 00326546972TRLO1 XLON 435 98.80 10:13:20 00326547032TRLO1 XLON 145 98.80 10:13:20 00326547033TRLO1 XLON 14 98.80 10:17:28 00326547116TRLO1 XLON 666 98.80 10:20:00 00326547194TRLO1 XLON 690 99.00 10:27:40 00326547327TRLO1 XLON 393 99.00 10:29:20 00326547430TRLO1 XLON 256 99.00 10:33:20 00326547523TRLO1 XLON 256 98.80 10:36:24 00326547752TRLO1 XLON 827 98.80 10:36:24 00326547753TRLO1 XLON 1082 98.80 10:36:24 00326547754TRLO1 XLON 4000 98.80 10:36:24 00326547749TRLO1 XLON 2665 98.80 10:36:24 00326547750TRLO1 XLON 830 98.80 10:36:24 00326547751TRLO1 XLON 532 98.80 10:38:44 00326547795TRLO1 XLON 1070 98.80 10:39:50 00326547827TRLO1 XLON 2638 98.80 10:39:50 00326547825TRLO1 XLON 1070 98.80 10:39:50 00326547826TRLO1 XLON 622 98.80 10:40:00 00326547837TRLO1 XLON 602 98.80 10:40:09 00326547850TRLO1 XLON 421 98.80 10:40:09 00326547851TRLO1 XLON 2308 98.80 10:40:09 00326547852TRLO1 XLON

March 10, 2025 13:31 ET (17:31 GMT)

1974 98.80 10:40:09 00326547853TRLO1 XLON 1022 98.80 10:40:09 00326547854TRLO1 XLON 159 98.80 10:40:10 00326547855TRLO1 XLON 1038 98.80 10:40:10 00326547858TRLO1 XLON 845 98.80 10:40:10 00326547856TRLO1 XLON 913 98.80 10:40:10 00326547857TRLO1 XLON 1103 98.80 10:40:11 00326547859TRLO1 XLON 53 98.80 10:40:11 00326547860TRLO1 XLON 3034 98.80 10:40:11 00326547861TRLO1 XLON 34 98.80 10:40:38 00326547899TRLO1 XLON 1669 98.80 10:41:30 00326547925TRLO1 XLON 537 98.80 10:41:40 00326547926TRLO1 XLON 1040 98.80 10:42:36 00326547940TRLO1 XLON 1760 98.80 10:42:36 00326547941TRLO1 XLON 1040 98.80 10:42:36 00326547942TRLO1 XLON 1885 98.80 10:42:36 00326547943TRLO1 XLON 1021 98.80 10:42:37 00326547946TRLO1 XLON 39 98.80 10:42:37 00326547944TRLO1 XLON 178 98.80 10:42:37 00326547945TRLO1 XLON 532 98.00 10:43:59 00326547961TRLO1 XLON 499 98.00 10:43:59 00326547962TRLO1 XLON 40 98.00 11:05:00 00326548614TRLO1 XLON 1041 98.00 11:05:53 00326548649TRLO1 XLON 1101 97.60 11:15:03 00326548926TRLO1 XLON 637 97.60 11:23:20 00326549136TRLO1 XLON 387 97.60 11:25:00 00326549188TRLO1 XLON 52 97.60 11:28:20 00326549235TRLO1 XLON 32 97.60 11:36:40 00326549435TRLO1 XLON 2065 97.40 11:44:20 00326549678TRLO1 XLON 1033 97.40 11:44:20 00326549679TRLO1 XLON 1079 97.40 11:44:20 00326549680TRLO1 XLON 1080 97.40 11:44:37 00326549685TRLO1 XLON 1020 97.40 11:53:31 00326549854TRLO1 XLON 1020 97.40 11:53:31 00326549855TRLO1 XLON 1052 97.40 11:53:31 00326549856TRLO1 XLON 1020 97.40 12:17:19 00326550605TRLO1 XLON 1066 97.40 12:17:29 00326550613TRLO1 XLON 43 97.40 12:26:40 00326550906TRLO1 XLON 845 97.40 12:26:40 00326550907TRLO1 XLON 201 97.40 12:28:20 00326550956TRLO1 XLON 584 97.80 12:56:00 00326551690TRLO1 XLON 562 98.00 13:06:00 00326551950TRLO1 XLON 527 98.00 13:06:06 00326551955TRLO1 XLON 562 98.00 13:06:06 00326551956TRLO1 XLON 584 97.80 13:11:00 00326552123TRLO1 XLON 438 97.80 13:11:40 00326552130TRLO1 XLON 131 97.80 13:16:40 00326552247TRLO1 XLON 532 97.80 13:35:00 00326553108TRLO1 XLON 490 97.80 13:36:40 00326553176TRLO1 XLON 432 98.20 13:38:20 00326553295TRLO1 XLON 18 98.00 13:40:00 00326553365TRLO1 XLON 606 98.00 13:52:41 00326553906TRLO1 XLON 66 98.00 13:52:41 00326553907TRLO1 XLON 1576 98.00 13:52:53 00326553909TRLO1 XLON 2824 98.00 13:53:11 00326553915TRLO1 XLON 585 98.00 13:53:17 00326553920TRLO1 XLON 50 98.20 13:57:07 00326554069TRLO1 XLON 100 98.20 13:57:07 00326554070TRLO1 XLON 200 98.20 14:01:37 00326554245TRLO1 XLON 400 98.20 14:01:37 00326554246TRLO1 XLON 212 98.00 14:01:37 00326554244TRLO1 XLON 1072 98.00 14:05:47 00326554408TRLO1 XLON 3603 98.00 14:05:47 00326554409TRLO1 XLON 4400 98.00 14:05:47 00326554410TRLO1 XLON 565 98.00 14:06:00 00326554421TRLO1 XLON 684 98.00 14:06:40 00326554451TRLO1 XLON 557 98.00 14:08:20 00326554554TRLO1 XLON 835 98.00 14:08:20 00326554555TRLO1 XLON 868 98.00 14:08:30 00326554565TRLO1 XLON 891 98.00 14:08:30 00326554566TRLO1 XLON 674 98.00 14:10:12 00326554605TRLO1 XLON 209 98.00 14:10:12 00326554606TRLO1 XLON 206 98.00 14:11:02 00326554667TRLO1 XLON 883 98.00 14:11:02 00326554668TRLO1 XLON 2133 98.00 14:11:02 00326554664TRLO1 XLON 2267 98.00 14:11:02 00326554665TRLO1 XLON 175 98.00 14:11:02 00326554666TRLO1 XLON 1002 98.00 14:11:03 00326554669TRLO1 XLON 2000 98.00 14:11:03 00326554670TRLO1 XLON 120 98.00 14:11:06 00326554671TRLO1 XLON 1029 98.00 14:11:16 00326554677TRLO1 XLON 1103 98.00 14:11:16 00326554675TRLO1 XLON 1369 98.00 14:11:16 00326554676TRLO1 XLON 1257 98.00 14:11:17 00326554678TRLO1 XLON 1774 98.00 14:11:17 00326554679TRLO1 XLON 1012 98.00 14:11:37 00326554697TRLO1 XLON 36 98.00 14:13:23 00326554772TRLO1 XLON 14 98.00 14:14:40 00326554815TRLO1 XLON 1167 98.00 14:14:40 00326554814TRLO1 XLON

March 10, 2025 13:31 ET (17:31 GMT)

1852 98.00 14:15:06 00326554848TRLO1 XLON 37 98.00 14:15:10 00326554853TRLO1 XLON 1344 98.00 14:15:30 00326554888TRLO1 XLON 1012 98.00 14:17:28 00326554997TRLO1 XLON 353 98.00 14:17:28 00326554998TRLO1 XLON 36 98.00 14:17:28 00326554999TRLO1 XLON 709 98.00 14:17:28 00326555000TRLO1 XLON 14 98.00 14:17:28 00326555001TRLO1 XLON 743 98.00 14:17:28 00326554989TRLO1 XLON 3657 98.00 14:17:28 00326554990TRLO1 XLON 249 98.00 14:17:28 00326554991TRLO1 XLON 1217 98.00 14:17:28 00326554992TRLO1 XLON 183 98.00 14:17:28 00326554993TRLO1 XLON 50 98.00 14:17:28 00326554994TRLO1 XLON 3 98.00 14:17:28 00326554995TRLO1 XLON 2000 98.00 14:17:28 00326554996TRLO1 XLON 151 98.00 14:17:30 00326555002TRLO1 XLON 547 98.00 14:17:30 00326555003TRLO1 XLON 180 98.00 14:19:00 00326555057TRLO1 XLON 1221 98.00 14:19:26 00326555081TRLO1 XLON 379 98.00 14:19:26 00326555082TRLO1 XLON 344 98.00 14:19:26 00326555083TRLO1 XLON 1256 98.00 14:19:26 00326555076TRLO1 XLON 1600 98.00 14:19:26 00326555077TRLO1 XLON 1544 98.00 14:19:26 00326555078TRLO1 XLON 80 98.00 14:19:26 00326555079TRLO1 XLON 848 98.00 14:19:26 00326555080TRLO1 XLON 988 98.00 14:19:26 00326555084TRLO1 XLON 200 98.00 14:19:26 00326555085TRLO1 XLON 901 98.00 14:19:26 00326555086TRLO1 XLON 200 98.00 14:19:26 00326555087TRLO1 XLON 901 98.00 14:19:26 00326555088TRLO1 XLON 389 98.00 14:20:16 00326555122TRLO1 XLON 389 98.00 14:20:26 00326555126TRLO1 XLON 642 98.00 14:20:26 00326555127TRLO1 XLON 1101 97.40 14:28:35 00326555736TRLO1 XLON 1100 97.40 14:28:35 00326555737TRLO1 XLON 1020 97.40 14:30:06 00326555821TRLO1 XLON 1723 97.40 14:31:07 00326555884TRLO1 XLON 462 97.40 14:31:07 00326555885TRLO1 XLON 631 97.40 14:31:16 00326555888TRLO1 XLON 462 97.40 14:31:16 00326555889TRLO1 XLON 1046 97.40 14:34:36 00326556167TRLO1 XLON 1058 97.40 14:34:36 00326556168TRLO1 XLON 1021 97.40 14:40:00 00326556709TRLO1 XLON 1023 97.40 14:40:37 00326556753TRLO1 XLON 1060 97.40 14:50:00 00326557448TRLO1 XLON 1049 97.20 14:50:00 00326557450TRLO1 XLON 86 97.60 15:12:49 00326559381TRLO1 XLON 2121 97.80 15:22:43 00326560194TRLO1 XLON 533 97.80 15:39:20 00326561662TRLO1 XLON 400 97.80 15:39:28 00326561676TRLO1 XLON 103 97.80 15:39:33 00326561685TRLO1 XLON 533 97.80 15:39:33 00326561686TRLO1 XLON 400 97.80 15:39:33 00326561687TRLO1 XLON 178 97.60 15:43:20 00326561965TRLO1 XLON 178 97.60 15:44:44 00326562073TRLO1 XLON 924 97.60 15:44:44 00326562074TRLO1 XLON 531 98.00 15:51:00 00326562672TRLO1 XLON 495 98.00 15:52:40 00326562915TRLO1 XLON 266 98.00 15:53:20 00326562961TRLO1 XLON 576 98.00 16:02:40 00326563981TRLO1 XLON 450 98.20 16:02:47 00326563984TRLO1 XLON 323 98.20 16:03:06 00326564000TRLO1 XLON 473 98.20 16:03:06 00326564001TRLO1 XLON 477 98.40 16:04:27 00326564121TRLO1 XLON 561 98.20 16:05:00 00326564135TRLO1 XLON 100 98.40 16:06:27 00326564235TRLO1 XLON 465 98.20 16:10:38 00326564596TRLO1 XLON 85 98.20 16:10:38 00326564597TRLO1 XLON 476 98.20 16:10:38 00326564598TRLO1 XLON 20 98.00 16:13:21 00326564884TRLO1 XLON 1010 98.00 16:13:38 00326564906TRLO1 XLON 600 98.00 16:19:48 00326565365TRLO1 XLON

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Mike Smith / Stephen Malthouse

