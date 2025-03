EQS-Ad-hoc: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024 (HGB, testiert), Ankündigung öffentliches Aktienrückkaufsangebot



10.03.2025 / 20:30 CET/CEST

Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024 (HGB, testiert), Ankündigung öffentliches Aktienrückkaufsangebot Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 - Gewinn nach Steuern von € 2,2 Mio. nach einem Verlust von € 1,1 Mio. im Vorjahr. - Dividendenvorschlag von € 0,26 pro Aktie. - Öffentliches Aktienrückkaufsangebot von 50.000 Stück á € 4,80 pro Stück.

In der heutigen gemeinsamen Vorstands- und Aufsichtsratssitzung wurde der Jahresabschluss 2024 der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft (nachfolgend "SMW") festgestellt. Die testierten Zahlen nach (HGB) zeigen einen starken Gewinnanstieg auf € 2,2 Mio. nach Steuer, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust ausgewiesen wurde. Die Gesellschaft freut sich, dass sie der Hauptversammlung auf dieser Basis vorschlagen kann, für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 wieder eine Dividende in unveränderter Höhe von € 0,26 pro Aktie aus dem steuerlichen Einlagenkonto auszuschütten. In einem sich stabilisierenden Immobilienmarkt wurden im letzten Jahr zwei Immobilienverkäufe in einer Tochtergesellschaft getätigt. Der daraus resultierende Umsatz in Höhe von € 3,45 Mio. sowie eine Gewinnrealisierung von gut € 0,9 Mio. aus dem Beteiligungs-Portfolio innerhalb der

SMW führten zu dem sehr positiven Ergebnis. Eine Wiederholung dieses positiven Ergebnisses hängt insbesondere davon ab, inwieweit künftig stille Reserven realisiert werden können. Die Bilanzsumme betrug € 17,8 Mio. nach € 16,8 Mio. im Vorjahr. Die Gesellschaft möchte in diesem Jahr deutlich wachsen und hat bereits ein erstes Projekt zum Umbau in Eigentumswohnungen in Stuttgart angekauft. Ungeachtet dessen sollen aufgrund der außergewöhnlich hohen Eigenkapitalquote, die sich auf gut 88 % beläuft, eigene Aktien zurückgekauft und dafür das bestehende Aktienrückkaufsprogramm mit 50.000 Stück zu einem Stückpreis von € 4,80 genutzt werden. Da ein Rückkauf über die Börse unverhältnismäßig hohe Kosten und Aufwand verursachen würde, sollen die Aktien im Wege eines öffentlichen Rückkaufangebotes zurückgekauft und anschließend eingezogen werden. Die Konzernmutter, die RCM Beteiligungs AG, wird keine Stücke einreichen. Das genaue Datum mit dem Beginn und den Bedingungen des Rückkaufsangebotes wird kurzfristig bekannt gegeben. Sindelfingen, 10. März 2025 SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft Der Vorstand

Martin Schmitt

Vorstand

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Tel.Nr.: +49 (0) 7031 - 469 09 60

info@smw-ag.de

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.smw-ag.de , info@smw-ag.de

Tel.Nr.: +49 (0) 7031 - 469 09 60

HRB-Nr. 244984 AG Stuttgart

USt.-IdNr.: DE211264389, Finanzamt Böblingen

Vorstand: Martin Schmitt (Vorsitz), Steve Möhler

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss Kontakt:

SM Wirtschaftsberatungs AG

Investor-Relations

Martin Schmitt

Tel.: 07031-4690960, FAX: 07031-4690966



