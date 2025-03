Manila - Der ehemalige philippinische Präsident Rodrigo Duterte ist am Dienstag in Manila verhaftet worden. Die Festnahme sei nach Dutertes Landung auf dem internationalen Flughafen in Manila auf der Grundlage eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) erfolgt, teilte die philippinische Regierung mit.In dem Haftbefehl geht es demnach um mutmaßliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit dem umfassenden Anti-Drogen-Feldzug, den Duterte während seiner Amtszeit geführt hatte. Dabei sollen Daten der Behörden zufolge mehr als 6.000 Menschen getötet worden sein. Unabhängige Beobachter vermuten jedoch eine deutlich höhere Zahl außergerichtlicher Tötungen.Duterte war am Dienstag aus Hongkong zurückgekehrt, nachdem er dort bei einer Wahlkampfveranstaltung eine Rede vor der philippinischen Diaspora gehalten hatte. Er befindet sich nach Regierungsangaben jetzt "in der Obhut der Behörden".