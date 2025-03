DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel hat den Rückkauf eigener Aktien für bis zu einer Milliarde Euro angekündigt. Dabei sollen die Dax gelisteten Vorzugsaktien im Wert bis zu 800 Millionen Euro erworben werden, wie das Unternehmen am Dienstag kurz vor der angekündigten Vorlage der Jahreszahlen in Düsseldorf mitteilte. Die restlichen 200 Millionen Euro sollen in den Kauf von Stammpapieren gesteckt werden. "Dies entspricht auf Basis der aktuellen Börsenkurse einem Anteil von rund 2,7 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft." Henkel-Aktien hinkten in den vergangenen Jahren dem Dax deutlich hinterher. Das Unternehmen kommt derzeit auf einen Börsenwert von knapp 36 Milliarden Euro./zb/mis