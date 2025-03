Nach einem zunächst starken Auftakt in das neue Börsenjahr 2025 schwächeln die Aktien des französischen Energieriesen TotalEnergies derzeit. Der Hauptgrund für die zuletzt maue Kursentwicklung sind die sinkenden Ölpreise. Mit diesen ging es auch im gestrigen Handel wieder bergab. So sank auch der Preis für Brent-Öl wieder unter die Marke von 70 Dollar je Barrel.Der Preis für WTI-Öl fiel indes unter 66 Dollar. Damit knüpften die Ölpreise direkt an die schwache Entwicklung der Vorwoche an. Der Hauptgrund ...

