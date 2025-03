EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP und Almato integrieren semantische Datenplattform Bardioc in Defense Cloud für souveräne IT-Sicherheit



Pliezhausen, 11. März 2025 - DATAGROUP erweitert die Defense Cloud um die semantische Datenplattform Bardioc der Tochtergesellschaft Almato. Als erster Anbieter mit BSI-Zertifikat für eine Managed Private VS-NfD Defense Cloud ermöglicht DATAGROUP mit der Integration die sichere Nutzung semantischer Technologien, KI-gestützter Datenanalyse und maschinellen Lernens in sicherheitskritischen IT-Umgebungen. Die Plattform ermöglicht eine signifikante Effizienzsteigerung in militärischen und nachrichtendienstlichen Anwendungen und leistet einen wichtigen Beitrag zur europäischen digitalen Souveränität. Die Integration von Bardioc in die Defense Cloud markiert einen entscheidenden Schritt für die sicherheitskritische IT-Infrastruktur in Europa. Die Plattform ermöglicht eine semantische Verknüpfung heterogener Datenquellen und deren kontextbasierte Verarbeitung. Dadurch werden komplexe Informationen präzise analysiert, Muster und Anomalien frühzeitig erkannt und strategische Entscheidungen fundierter getroffen. Insbesondere in sicherheitskritischen Szenarien, in denen schnelle Reaktionsfähigkeit essenziell ist, bietet Bardioc durch die Echtzeit-Analyse erhebliche Vorteile. "Wir sind überzeugt, dass diese Integration ein echter Game Changer auf dem Weg zu einer europäischen Antwort in der Zeitenwende ist", betont Almato-Vorstand Christian Sauter. "Durch die Verbindung von Bardioc mit der Defense Cloud schaffen wir eine leistungsfähige und souveräne Plattform für die europäische Sicherheits- und Verteidigungslandschaft." Maximale Sicherheit bei sofortiger Einsatzbereitschaft Um Muster und Anomalien in Datenbeständen frühzeitig zu erkennen, nutzt Bardioc modernste semantische Technologien, KI-gestützte Datenanalyse und maschinelles Lernen. Dabei bietet die Plattform höchste Sicherheitsstandards und eine granular steuerbare Zugriffskontrolle. Die Integration in die DATAGROUP Defence Cloud stellt sicher, dass Daten unter Einhaltung strenger Compliance- und Governance-Richtlinien verarbeitet werden. "Mit der Erweiterung unserer Defense Cloud um Bardioc setzen wir neue Maßstäbe in der sicherheitskritischen IT-Infrastruktur", sagt Hartmut Graf, Geschäftsführer bei DATAGROUP. "Die Kombination aus hochsicherem VS-NfD Cloud-Betrieb und der Möglichkeit modernster KI-gestützter Datenanalyse ermöglicht es unseren Kunden, Informationen schneller und präziser auszuwerten - und das auf einer Plattform, die höchste Compliance- und Sicherheitsanforderungen erfüllt." Während neue IT-Systeme in sicherheitskritischen Bereichen oft lange Projektlaufzeiten erfordern, ist Bardioc sofort einsatzbereit. Als Software-as-a-Service (SaaS) in der Defense Cloud oder als Container-Lösung für On-Premise-Installationen kann die Plattform unmittelbar produktiv genutzt werden. Dies bietet Behörden und Organisationen eine schnelle, leistungsfähige Lösung zur Datenanalyse, ohne langwierige Entwicklungs- und Implementierungsphasen. Mit dieser Innovation unterstreicht DATAGROUP die führende Rolle in der Entwicklung sicherheitskritischer IT-Infrastrukturen und stärkt die digitale Souveränität Europas in der Sicherheits- und Verteidigungsbranche. Über die Defense Cloud Der Informationsverbund Managed Private VS-NfD Defense Cloud wird von der DATAGROUP eigenverantwortlich betrieben und enthält alle für die Bereitstellung notwendigen infrastrukturellen, organisatorischen, personellen und technischen Komponenten. Dabei werden vom BSI freigegebene und sicherheitstechnisch überprüfte Produkte eingesetzt. Die Defense Cloud ist speziell dafür konzipiert, mandantenfähige vertraulichen Informationen und Verschlusssachen (VS-NfD) zu speichern und zu verwalten. Der Verbund erfüllt sämtliche gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich physisch separierter Schutzzonen für die virtualisierten Kunden-Infrastrukturen (VS-NfD) sowie dedizierte Management-Zonen. Als Full-Service Provider bietet DATAGROUP flexible und hybride Liefermodelle für einen modular skalierbaren IT-Betrieb "as-a-Service". Diese Betriebsmodelle decken dabei sowohl VS-NfD-Umgebungen als auch Mischsysteme aus regulären Netzen und VS-NfD-Umgebungen ab. DATAGROUP hat jahrzehntelange Expertise als Rechenzentrumsbetreiber in den Bereichen Technologie, Housing, Hosting und Services. Über Almato Die Almato AG ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen mit Schwerpunkten im Bereich Souveräner Individualsoftware, Automatisierung und Künstliche Intelligenz. Mit ihrer semantischen Datenplattform Bardioc unterstützt Almato Unternehmen und Behörden dabei, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen. Die Plattform ermöglicht die unabhängige Speicherung und Kombination von Daten aus verschiedenen Quellen, wodurch Kunden tiefgehende Einblicke in ihre Geschäftsprozesse, Märkte und Kundenbeziehungen erhalten. Darüber hinaus bietet Almato Lösungen zur Automatisierung von Abläufen durch KI-basierte Reasoning-Engines, die Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen umsetzen. Mit einem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen begleitet Almato Unternehmen auf ihrem Weg der digitalen Transformation. Die Almato AG hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und weitere Standorte in Neu-Isenburg, Reutlingen, Bonn und Barcelona. Das Unternehmen ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der DATAGROUP SE. Zu den Kunden von Almato zählen sowohl öffentliche Auftraggeber als auch führende Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter die Deutsche Telekom, DZ Bank, HanseMerkur, Deichmann und Lidl. Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

