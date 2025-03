Bern - Galenica hat im vergangenen Geschäftsjahr auch beim Gewinn die eigenen Ziele erfüllt. Für 2025 stellt das Unternehmen weitere Zuwächse in Aussicht. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) lag mit 211,0 Millionen Franken um 10,3 Prozent über dem Vorjahreswert. Unter dem Strich blieb 2024 ein Gewinn von 183,2 Millionen Franken übrig, was um 13,4 Prozent über dem Vorjahreswert liegt. An die Aktionäre will Galenica eine etwas höhere Dividende ...

